Antony thoát thẻ đỏ với pha húc đầu

Rạng sáng 28/11, Antony một lần nữa trở thành tâm điểm tranh cãi khi húc đầu đối thủ Souffian El Karouani trong chiến thắng 2-1 của Real Betis trước Utrecht tại Europa League.

Đây là lần thứ hai chỉ trong vài ngày Antony có hành vi bạo lực. Hôm 24/11, cựu cầu thủ MU bị truất quyền thi đấu sau khi pha đá thẳng vào mặt Joel Roca (Girona) trong nỗ lực phá bóng, ở trận hòa Girona 1-1 thuộc vòng 13 La Liga.

Sau trận, Antony chia sẻ: "Tôi rất buồn về tấm thẻ đỏ. Tôi chỉ muốn giúp đội giành chiến thắng. Một pha bóng hoàn toàn vô ý. Xin lỗi tất cả CĐV luôn ủng hộ tôi".

Trước Utrecht, Antony húc vào đầu Karouani trong tình huống tranh chấp quyết liệt. Tuy nhiên, trọng tài không có bất kỳ động thái can thiệp nào. Sự việc khiến nhiều chuyên gia tức giận. Cựu cầu thủ Ajax Jan van Halst bình luận trên Ziggo Sport: "Hành động của một kẻ điên. Làm sao bạn lại nghĩ tới việc dùng đầu như vậy? Rất kỳ lạ".

Đồng quan điểm, HLV Utrecht Ron Jans và trung vệ Nick Viergever đều chỉ ra rằng Antony may mắn thoát thẻ phạt trong nhiều tình huống diễn ra trên sân La Cartuja, vốn có thể thay đổi cục diện trận đấu.

Trận này, Antony không ghi bàn nhưng để lại dấu ấn. Tiền vệ người Brazil kiến tạo bàn mở tỷ số và liên tục uy hiếp hàng thủ đối phương với các cú dứt điểm nguy hiểm, đồng thời hỗ trợ phòng ngự hiệu quả. Màn trình diễn của anh là điểm tựa để Betis vươn lên thứ 5 tại Europa League.

Antony thăng hoa trong ngày Man Utd bị đánh bại Rạng sáng 17/2, Antony ghi bàn tuyệt đẹp trong trận thắng 3-0 của Betis trước Sociedad, ở vòng 24 La Liga.