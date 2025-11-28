Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Antony thoát thẻ đỏ với pha húc đầu

  • Thứ sáu, 28/11/2025 16:15 (GMT+7)
  • 20 phút trước

Rạng sáng 28/11, Antony một lần nữa trở thành tâm điểm tranh cãi khi húc đầu đối thủ Souffian El Karouani trong chiến thắng 2-1 của Real Betis trước Utrecht tại Europa League.

Đây là lần thứ hai chỉ trong vài ngày Antony có hành vi bạo lực. Hôm 24/11, cựu cầu thủ MU bị truất quyền thi đấu sau khi pha đá thẳng vào mặt Joel Roca (Girona) trong nỗ lực phá bóng, ở trận hòa Girona 1-1 thuộc vòng 13 La Liga.

Sau trận, Antony chia sẻ: "Tôi rất buồn về tấm thẻ đỏ. Tôi chỉ muốn giúp đội giành chiến thắng. Một pha bóng hoàn toàn vô ý. Xin lỗi tất cả CĐV luôn ủng hộ tôi".

Trước Utrecht, Antony húc vào đầu Karouani trong tình huống tranh chấp quyết liệt. Tuy nhiên, trọng tài không có bất kỳ động thái can thiệp nào. Sự việc khiến nhiều chuyên gia tức giận. Cựu cầu thủ Ajax Jan van Halst bình luận trên Ziggo Sport: "Hành động của một kẻ điên. Làm sao bạn lại nghĩ tới việc dùng đầu như vậy? Rất kỳ lạ".

Đồng quan điểm, HLV Utrecht Ron Jans và trung vệ Nick Viergever đều chỉ ra rằng Antony may mắn thoát thẻ phạt trong nhiều tình huống diễn ra trên sân La Cartuja, vốn có thể thay đổi cục diện trận đấu.

Trận này, Antony không ghi bàn nhưng để lại dấu ấn. Tiền vệ người Brazil kiến tạo bàn mở tỷ số và liên tục uy hiếp hàng thủ đối phương với các cú dứt điểm nguy hiểm, đồng thời hỗ trợ phòng ngự hiệu quả. Màn trình diễn của anh là điểm tựa để Betis vươn lên thứ 5 tại Europa League.

Antony thăng hoa trong ngày Man Utd bị đánh bại Rạng sáng 17/2, Antony ghi bàn tuyệt đẹp trong trận thắng 3-0 của Betis trước Sociedad, ở vòng 24 La Liga.

Antony bị đuổi khỏi sân

Rạng sáng 24/11, Antony bị đuổi khỏi sân trong trận hòa 1-1 của Betis trước Girona thuộc vòng 13 La Liga.

06:11 24/11/2025

Antony từ chối Bayern

Dù trải qua 3 năm thất vọng tại Premier League, Antony vẫn được Bayern Munich săn đón trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng hè 2025.

08:40 19/11/2025

Antony được ví như Neymar và Ronaldo

Từ bản hợp đồng gây thất vọng ở MU, cầu thủ người Brazil giờ trở thành trụ cột tại Real Betis và được trung vệ Marc Bartra mô tả là "sự pha trộn giữa Neymar và Cristiano Ronaldo".

19:00 17/11/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Antony Antony

    Đọc tiếp

    Canh tuong gay soc o Champions League hinh anh

    Cảnh tượng gây sốc ở Champions League

    17 phút trước 16:18 28/11/2025

    0

    Lực lượng cảnh sát Pháp đang truy tìm một CĐV Newcastle có loạt hành động gây rối khi đội bóng Anh thua Marseille 1-2 ở vòng phân hạng Champions League hôm 26/11.

    Saka cau hon ban gai hinh anh

    Saka cầu hôn bạn gái

    18 phút trước 16:17 28/11/2025

    0

    Bukayo Saka cầu hôn bạn gái lâu năm Tolami Benson tại một khách sạn sang trọng ở London.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý