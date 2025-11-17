Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Antony được ví như Neymar và Ronaldo

  Thứ hai, 17/11/2025 19:00 (GMT+7)
  • 10 phút trước

Từ bản hợp đồng gây thất vọng ở MU, cầu thủ người Brazil giờ trở thành trụ cột tại Real Betis và được trung vệ Marc Bartra mô tả là "sự pha trộn giữa Neymar và Cristiano Ronaldo".

Antony so sánh với Ronaldo và Neymar.

Chia sẻ với Mundobetis, trung vệ Marc Bartra khẳng định Antony đang ở phiên bản tốt nhất từ trước đến nay. “Phong cách La Liga rất hợp với cậu ấy. Đây là Antony đẳng cấp, thậm chí còn tốt hơn trước. Cậu ấy có tinh thần như Cristiano và sự ngẫu hứng kiểu Brazil. Tôi luôn nói Antony như một sự pha trộn giữa Neymar và Ronaldo”, Bartra nhận xét.

Antony chuyển sang Betis sau giai đoạn sa sút kéo dài tại MU. Tại Premier League, cầu thủ người Brazil vật lộn trước môi trường giàu thể lực, lối chơi một màu và áp lực nặng nề. Từ bản hợp đồng được kỳ vọng, anh trở thành biểu tượng cho sự bế tắc của hàng công “Quỷ đỏ”.

Betis mở ra bước ngoặt quan trọng. Từ bản hợp đồng cho mượn đến việc được mua đứt với giá 25 triệu euro kèm phụ phí, Antony dần hồi sinh. Nhịp độ chậm hơn, tính kỹ thuật cao hơn và sự tự do trong tấn công của La Liga giúp anh lấy lại sự tự tin và sáng tạo. CĐV Betis xem anh là nguồn cảm hứng ở các trận lớn, trong khi đồng đội đánh giá cao thái độ tập luyện và nỗ lực làm lại sự nghiệp.

Tại Betis, Antony đa dạng hóa lối chơi, không còn phụ thuộc vào các pha ngoặt bóng quen thuộc. Anh chủ động rê dắt cả hai hướng, liên kết tốt với hậu vệ biên và tạo ra nhiều cơ hội hơn. Sự sắc bén mà Antony từng đánh mất ở Anh đang dần trở lại.

Thử thách lớn nhất của Antony lúc này là duy trì phong độ. Betis xem anh như hạt nhân cho tham vọng giành vé châu Âu. Nếu tiếp tục duy trì đà thăng hoa, cánh cửa World Cup 2026 vẫn mở rộng với cầu thủ 25 tuổi.

  • Neymar

    Neymar

    Neymar tên đầy đủ Neymar da Silva Santos Junior, là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Brazil, hiện thi đấu cho CLB Paris Saint Germain (Pháp). Trước khi chuyển sang chơi bóng tại Ligue 1 với mức phá vỡ hợp đồng kỷ lục 222 triệu euro ở mùa hè 2017, Neymar từng có 4 mùa giải rất thành công trong màu áo Barcelona và hợp cùng Lionel Messi, Luis Suarez thành bộ ba M-S-N lừng danh. Neymar là thủ quân tuyển Brazil khi mới 21 tuổi.

    Bạn có biết: Hình ảnh Neymar đã được đưa vào truyện tranh tại Brazil. Đó là một cách để khuyến khích trẻ em xứ sở samba đọc sách, truyện nhiều hơn. Chỉ có ba cầu thủ Brazil trước Neymar từng được đưa vào truyện tranh là Pele, Ronaldinho và Ronaldo (béo).

    • Ngày sinh: 05/02/1992
    • Quê quán: Mogi das Cruzes, Brazil
    • Chiều cao: 1.76 m
    • Câu lạc bộ: PSG (Pháp)

    Facebook

Đọc tiếp

