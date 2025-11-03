Antony lập cú đúp siêu phẩm

Rạng sáng 3/11, Antony làm người hâm mộ ngất ngây khi ghi 2 bàn thắng đẹp giúp Betis đánh bại Mallorca 3-0 ở vòng 11 La Liga.

Antony rực sáng.

Sau 2 tuần tịt ngòi, Antony đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng bằng việc ghi 2 bàn chỉ trong hiệp một cuộc tiếp đón Mallorca. Phút thứ 10, cầu thủ người Brazil ban bật ăn ý với Cucho Hernandez ở trung lộ, trước khi tung cú sút hiểm hóc từ ngoài vùng cấm, khiến thủ môn Lucas Bergstrom đứng nhìn bóng găm vào lưới.

Bergstrom có ngày thi đấu khốn khổ, khi một lần nữa làm nền cho siêu phẩm của Antony ở phút 34. Lần này, thủ thành 23 tuổi bay người trong vô vọng trước pha cứa lòng chân trái kỹ thuật từ sát vạch 16,5 m của ngôi sao bên phía chủ nhà.

Chưa dừng ở đó, cựu cầu thủ MU còn kiến tạo cho Abde Ezzalzouli đệm cận thành, nâng tỷ số lên 3-0 cho Betis ở phút 37.

Antony chứng tỏ bản thân phù hợp với môi trường bóng đá thiên về kỹ thuật như La Liga. Ngôi sao sinh năm 2000 đã góp công vào 7 bàn thắng kể từ khi trở lại khoác áo Betis, bao gồm 5 pha lập công và 2 đường kiến tạo.

Màn trình diễn thăng hoa của Antony giúp Betis tìm lại niềm vui chiến thắng sau 2 trận hòa và thua, đồng thời vươn lên thứ 5 trên bảng xếp hạng La Liga với 19 điểm, chỉ kém vị trí có vé dự Champions League 3 điểm. Ở vòng tiếp theo, Betis sẽ đối đầu Valencia, đội bóng đang ngụp lặn ở nhóm cuối bảng.