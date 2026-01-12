Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phản ứng của Ronaldo khi chứng kiến Real thua Barcelona

Rạng sáng 12/1, Cristiano Ronaldo có mặt trên khán đài sân King Abdullah Sports City để theo dõi trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha giữa Real Madrid và Barcelona.

Biểu cảm của Ronaldo khi theo dõi trận El Clasico.

Cuộc đối đầu giữa hai gã khổng lồ bóng đá Tây Ban Nha nhanh chóng biến thành "cơn bão bàn thắng" khi hiệp một khép lại với 4 pha lập công, trong đó có tới 3 bàn đến ở thời gian bù giờ. Nhịp độ dồn dập, những pha ăn miếng trả miếng và sự căng thẳng cực độ đẩy trận đấu lên cao trào ngay từ 45 phút đầu tiên.

Sự xuất hiện của Ronaldo càng khiến bầu không khí thêm phần đặc biệt. Siêu sao người Bồ Đào Nha từng gắn bó 9 mùa giải với Real Madrid và là một trong những biểu tượng vĩ đại nhất lịch sử đội bóng Hoàng gia. Trong màu áo trắng, anh tham dự hàng chục trận El Clasico và ghi dấu ấn đậm nét trong những cuộc thư hùng với đại kình địch Barcelona.

Ống kính truyền hình liên tục bắt trọn những biểu cảm của Ronaldo trên khán đài, từ chăm chú theo dõi đến những khoảnh khắc sững sờ khi các bàn thắng liên tiếp được ghi. Đó là những phản ứng rất quen thuộc của một người từng sống trọn với áp lực và cảm xúc dữ dội của El Clásico.

Hiện khoác áo Al-Nassr tại Saudi Pro League, Ronaldo hiếm khi có cơ hội trực tiếp theo dõi cuộc đại chiến Real - Barca. Việc anh có mặt ở Jeddah là cuộc hội ngộ đầy cảm xúc giữa một huyền thoại và sân khấu mà anh từng thống trị.

Trong một đêm El Clasico điên rồ, Ronaldo không còn trên sân nhưng vẫn trở thành một phần của câu chuyện.

Trở lại với trận đấu, Raphinha ghi bàn duy nhất trong hiệp 2 giúp Barcelona hạ Real Madrid 3-2 để vô địch Siêu cúp Tây Ban Nha.

