MU tiếc đứt ruột vì Carreras quá hay

  • Chủ nhật, 2/11/2025 20:53 (GMT+7)
  • 7 phút trước

Rạng sáng 2/11, Alvaro Carreras tiếp tục có màn trình diễn chói sáng trong chiến thắng 4-0 của Real Madrid trước Valencia thuộc vòng 11 La Liga.

Carreras lại khiến CĐV MU tiếc nuối.

Chứng kiến Carreras chơi hay trên sân Bernabeu, người hâm mộ không khỏi thắc mắc, đồng thời đặt câu hỏi Erik ten Hag có đang theo dõi cậu học trò cũ ở MU?

Trước Valencia, hậu vệ trẻ người Tây Ban Nha là điểm sáng rực rỡ nhất trên sân. Carreras chạm bóng 122 lần, nhiều nhất trận, ghi 1 bàn và tạo ra 2 đường chuyền quyết định. Tình huống ghi bàn của Carreras đến từ một cú sút chéo góc quyết đoán.

Anh đạt tỷ lệ chuyền chính xác lên tới 93% (83/89 đường chuyền), thắng 6/6 pha tranh chấp tay đôi, thực hiện 3 pha tắc bóng và có tới 12 lần thu hồi bóng thành công. Carreras không bị qua người lần nào, thống kê cho thấy sự chắc chắn và bản lĩnh đáng kinh ngạc ở tuổi 22.

Với màn trình diễn toàn diện cả trong phòng ngự lẫn tấn công, Carreras nhận điểm 9,4 trên Sofascore, cao nhất trận đấu. Anh không chỉ ghi dấu ấn bằng bàn thắng mà còn biến cánh trái của Real Madrid gần như không có điểm yếu.

Trong khi đó, HLV Ruben Amorim vẫn đau đầu với bài toán hậu vệ biên ở MU, đặc biệt Diogo Dalot và Patrick Dorgu chưa đáp ứng được kỳ vọng. Vì vậy, màn tỏa sáng của Carreras khiến nhiều cổ động viên "Quỷ đỏ" tiếc nuối.

Ten Hag để Carreras ra đi theo dạng cho mượn, trước khi cầu thủ được Real Madrid mua đứt và phát triển vượt bậc dưới thời Xabi Alonso. Giờ đây, khi "viên ngọc thô" một thời của Old Trafford rực sáng tại Bernabeu, người hâm mộ MU càng có lý do để chỉ trích Ten Hag.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Carreras MU Real Madrid

