Thảm họa Dalot

Đêm 1/11, Diogo Dalot có màn trình diễn thất vọng khi MU bị Nottingham Forest cầm hòa 2-2 tại City Ground thuộc vòng 10 Premier League.

Dalot tỏ ra lạc nhịp so với đội hình MU.

Đội bóng của HLV Ruben Amorim khởi đầu suôn sẻ khi Casemiro đánh đầu mở tỷ số ở hiệp một. Tuy nhiên, mọi thứ nhanh chóng sụp đổ đầu hiệp hai, khi hàng thủ mắc liền hai sai lầm để Forest ghi hai bàn chỉ trong 102 giây.

Amad Diallo cứu cho đội khách một điểm với cú sút xa tuyệt đẹp ở phút 81. Nhưng trong khi cầu thủ người Bờ Biển Ngà trở thành người hùng, thì Dalot lại là nỗi thất vọng lớn nhất.

Được bố trí đá hậu vệ trái trong sơ đồ 3-4-3, cầu thủ người Bồ Đào Nha liên tục bị đối thủ khai thác vị trí. Anh chỉ thắng 3/8 pha tranh chấp và để mất bóng tới 12 lần – con số khó chấp nhận ở cấp độ cao nhất.

Dù có 4 pha thu hồi bóng và 3 lần cản phá, Dalot vẫn bị Goal chấm điểm 4/10 và bị thay ra ở phút 68. Dalot bị coi là tội đồ trong bàn thua thứ hai, khi để Nicolo Savona thoải mái băng vào dứt điểm mà không áp sát.

Phong độ khiến Dalot được cho là khó giữ suất đá chính khi MU hành quân tới sân Tottenham cuối tuần tới. Trong bối cảnh Amad đang thăng hoa bên cánh phải, Dorgu cho thấy sự bền bỉ và ý thức vị trí tốt hơn khi chơi lệch trái, Dalot nguy cơ bị gạch tên khỏi đội hình xuất phát.

Trong khi đó, HLV Amorim cần những cầu thủ sung sức và tập trung hơn, đặc biệt ở vị trí hậu vệ biên. Trong vai trò này, cầu thủ chỉ một thoáng lơ là cũng có thể khiến đội bóng trả giá đắt.