Đội bóng tệ nhất lịch sử Premier League lộ diện

Wolverhampton Wanderers (Wolves) trở thành câu lạc bộ đầu tiên trong lịch sử Premier League không thắng nổi trận nào trong 10 vòng mở màn của hai mùa giải liên tiếp.

Wolves trở thành đội bóng duy nhất tại Premier League mùa này chưa giành được bất kỳ chiến thắng nào.

Tối 1/10, ở vòng 10 Ngoại hạng Anh, Wolves thua 0-3 trên sân Fulham, qua đó tiếp tục nối dài chuỗi thất vọng. Họ trở thành câu lạc bộ đầu tiên trong lịch sử Premier League không thắng nổi trận nào trong 10 vòng mở màn của hai mùa giải liên tiếp, khắc sâu thêm nỗi đau cho người hâm mộ "Bầy sói".

10 trận đầu Premier League mùa 2024/25, Wolves chỉ kiếm được 3 điểm sau 3 trận hòa và chịu 7 thất bại. Sang mùa 2025/26, tình hình còn thảm hại hơn khi họ chỉ hòa 2, thua 8 sau 10 vòng đầu tiên. Đây là chuỗi trận mở màn không chiến thắng dài nhất từ trước đến nay tại giải đấu cao nhất nước Anh.

Kỷ lục đáng buồn này vượt qua mọi đội bóng từng xuống hạng thảm hại như Derby County (2007/08) hay Sunderland (2005/06), vốn chỉ "vô địch ngược" trong một mùa duy nhất. Wolves giờ đây đang chìm sâu ở nhóm cầm đèn đỏ, đối mặt nguy cơ xuống hạng sớm nếu không cải thiện phong độ.

Huấn luyện viên Vitor Pereira đang chịu áp lực khủng khiếp, và gần như ông sẽ bị sa thải thời gian tới. Hồi giữa tuần, Wolves tiếp tục thua Chelsea 3-4 (ở vòng 4 League Cup). Trận thua Fulham tại vòng 10 Ngoại hạng Anh khả năng cao khiến Pereira trở thành HLV Premier League thứ 4 bị sa thải mùa này, sau Nuno Espirito Santo, Ange Postecoglou (tại Nottingham Forest) và Graham Potter (tại West Ham).

Trong khi đó, ban lãnh đạo câu lạc bộ hứa hẹn "thay đổi lớn" ở kỳ chuyển nhượng tháng 1. Người hâm mộ Wolves chỉ còn biết hy vọng vào phép màu để tránh một mùa giải lịch sử theo cách tồi tệ nhất.