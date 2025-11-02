Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
HLV thứ 4 bị sa thải ở Premier League

  Chủ nhật, 2/11/2025 18:46 (GMT+7)
Tối 2/11 (giờ Hà Nội), truyền thông Anh đồng loạt xác nhận Wolves quyết định sa thải HLV Vitor Pereira vì thành tích tệ hại.

HLV Vitor Pereira buộc phải rời ghế nóng Wolves sau chuỗi thành tích kém cỏi.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cho hay: "Wolves sa thải HLV Vitor Pereira. Quyết định có hiệu lực ngay lập tức". Sau 10 vòng đấu, Wolves đứng chót bảng khi mới có vỏn vẹn 2 điểm.

Wolves trở thành CLB đầu tiên trong lịch sử Premier League không thắng nổi trận nào trong 10 vòng mở màn của hai mùa giải liên tiếp. 10 trận đầu mùa 2025/26, Wolves chịu tới 8 thất bại.

Với tình hình hiện tại, Wolves đối mặt với nguy cơ rớt hạng ngày càng rõ rệt. Theo Opta, xác suất xuống chơi ở Championship của Wolves lúc này lên tới 95,4%. Chỉ có điều thần kỳ mới giúp họ sống sót vào cuối mùa.

Pereira trở thành HLV Premier League thứ 4 bị sa thải mùa này, sau Nuno Espirito Santo, Ange Postecoglou (Nottingham Forest) và Graham Potter (West Ham).

Trong 38 trận dẫn dắt "Bầy sói", Pereira giành 14 chiến thắng, hòa 5 và thua tới 19 trận – thành tích khiến ban lãnh đạo không còn đủ kiên nhẫn. Mùa này, hai thắng lợi duy nhất của ông đều đến tại Carabao Cup.

CLB hiện gấp rút tìm người thay thế trong bối cảnh lịch thi đấu tháng 11 cực kỳ khắc nghiệt. Chelsea, Crystal Palace và Aston Villa là 3 đối thủ sắp tới, trước khi Wolves bước vào chuỗi trận tử thần gặp Arsenal, MU và Liverpool.

Trước tình hình này, ban lãnh đạo câu lạc bộ hứa hẹn "thay đổi lớn" ở kỳ chuyển nhượng tháng 1. Người hâm mộ Wolves chỉ còn biết hy vọng vào phép màu để tránh một mùa giải lịch sử theo cách tồi tệ nhất.

Duy Luân

