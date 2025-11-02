Cầu thủ MU lập kỷ lục chưa từng có ở Premier League

Amad Diallo đi vào lịch sử Premier League khi ghi bàn giúp MU hòa Nottingham Forest 2-2 tại City Ground thuộc vòng 10 Premier League đêm 1/11.

Amad toàn ghi bàn cho MU trong hiệp 2.

Phút cuối trận, cầu thủ người Bờ Biển Ngà tung cú vô-lê đưa bóng găm thẳng góc thấp khung thành, cứu "Quỷ đỏ" khỏi thất bại. Đáng chú ý, đây là bàn thứ 10 của Amad cho MU tại Premier League và tất cả đều được ghi trong hiệp hai, kỷ lục độc nhất trong lịch sử giải đấu.

Mùa này, cầu thủ 23 tuổi thường xuyên được bố trí đá hậu vệ phải trong sơ đồ mới và phối hợp ăn ý với tân binh Bryan Mbeumo. Dù khởi đầu chật vật tại Old Trafford, Amad trưởng thành vượt bậc sau quãng thời gian cho mượn ở Sunderland, rồi trở lại để trở thành nhân tố chủ chốt.

Mùa trước, anh ghi 11 bàn trên mọi đấu trường và vừa "mở tài khoản" ở mùa này trước Forest. Tuy nhiên, Amad khả năng vắng mặt 7 trận trong tháng tới khi lên tuyển Bờ Biển Ngà dự Cúp bóng đá châu Phi (AFCON).

Chia sẻ sau trận, Amad nói với Sky Sports: "Tôi không biết có phải bàn thắng đẹp nhất mùa không, nhưng thật tiếc khi chúng tôi chỉ có một điểm. Toàn đội đang tự tin, tin tưởng vào HLV và hệ thống thi đấu. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực tiến lên".

Theo SofaScore, Amad đạt tỷ lệ chuyền chính xác 82%, thực hiện 19 đường chuyền ở phần sân Forest, tung ra 4 cú sút (3 trúng đích) và chạm bóng 69 lần. Anh cũng có 2 pha cản phá thành công và là mắt xích tấn công hiệu quả nhất trong vai trò wing-back, vượt trội so với Patrick Dorgu hay Diogo Dalot.

Dù vậy, khả năng phòng ngự của Amad vẫn là điểm khiến HLV Ruben Amorim lo ngại, khi hai bàn thua của MU trước Forest đều đến từ các pha tạt bóng bên cánh anh phụ trách.