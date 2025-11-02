MU có thể đua vô địch Premier League

Cựu trợ lý HLV Manchester United, Rene Meulensteen, vừa gây bất ngờ khi khẳng định "Quỷ đỏ" hoàn toàn đủ sức chen chân vào cuộc đua vô địch Premier League mùa này.

Sau trận hòa 2-2 trên sân Forest ở vòng 10, MU văng khỏi top 4 và giờ kém đội dẫn đầu Arsenal tới 8 điểm. Song, Meulensteen cho rằng nếu MU chơi tốt ở hai tháng bản lề 11 và 12 của Premier League, họ có quyền mơ về cuộc đua vô địch.

Không thể đánh giá thấp MU

"Nhiều người bị cuốn theo khởi đầu tệ hại của Manchester United, nhưng họ đang dần lấy lại đà. Dù không thể đánh bại Nottingham Forest, trận hòa 2-2 trên sân khách, trong thế bị dẫn trước cho thấy cá tính của CLB", cựu trợ lý HLV Manchester United nói.

"Nếu MU hạ Tottenham ở vòng 11 – thế là họ sẽ thắng 4 trên 5 trận thắng liên tiếp tại Premier League (bất bại cả 5), và sức mạnh sẽ tăng dần", Meulensteen phân tích. Theo ông, sự hòa nhập của các tân binh là yếu tố then chốt. Matheus Cunha và Bryan Mbeumo đang thích nghi tốt, trong khi Benjamin Sesko sẽ sớm có nhiều phút thi đấu hơn.

"Họ đang tìm thấy nhịp độ từng chút một, sự tự tin sẽ bùng nổ", Meulensteen nhận định. Điểm mạnh lớn nhất của MU mùa này đó là họ không có lịch đấu giữa tuần.

Sau khi bị loại sớm khỏi League Cup, Man United tránh được áp lực xoay tua lực lượng, giúp cầu thủ duy trì phong độ ổn định và phát triển liên tục.

"Man United có thể là 'ngựa ô' của mùa giải. Chỉ cần leo lên vị trí thứ hai, cả thế giới sẽ phải nhìn họ bằng con mắt khác. Niềm tin sẽ lan tỏa từ cầu thủ, HLV đến cổ động viên - và Manchester United sẽ lại trở thành thế lực đáng gờm", Meulensteen kết luận. "Họ hoàn toàn có thể đua vô địch".



MU đang gây bất ngờ.

Với lịch thi đấu dày đặc của các đội bóng lớn Premier League từ nay đến cuối năm, MU có thể tận dụng cơ hội. Trong tháng 11 và 12, Arsenal, Liverpool, Chelsea, Man City, Newcastle sẽ chơi một loạt các trận ở Premier League, Champions League và League Cup. Ngay cả ngựa ô Palace cũng đang than phiền về việc phải chơi liên tục ở châu Âu và trong nước.

Lịch thuận lợi

MU không tham dự các giải châu Âu (sau khi thua Tottenham ở chung kết Europa League mùa trước), sớm bị loại khỏi Carabao Cup đầu mùa. Điều này giúp họ tránh áp lực phải chơi giữa tuần, khi lịch Premier League sắp tới cực kỳ khắc nghiệt với nhiều trận sân khách và giờ thi đấu bất tiện.

Nếu thắng Spurs trên sân khách ở vòng 11, MU sẽ sớm hoàn tất việc gặp các đội trong top 6 (Arsenal, Man City, Chelsea, Liverpool, Tottenham) ngay đầu mùa giải. Chặng đường trong ba tháng cuối năm của họ sẽ thuận lợi hơn.

Điều này giúp MU xoay tua ít, tận dụng triệt để đà sung sức và hưng phấn từ các tân binh như Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko. Nếu thắng liên tiếp 2-3 trận trong tháng 11, MU dễ dàng vào top 4.

Giai đoạn tháng 12 có 5 trận Premier League, với lịch dày đặc cuối năm (3 trận trong 10 ngày). Và nếu MU chơi tốt trong tháng 12, họ có thể mong chờ các ứng viên khác sa sút.

Ruben Amorim đang giúp MU trở lại.

Và biết đâu, trong một mùa giải khắc nghiệt, như Rene Meulensteen nhận định, nếu thắng các đối thủ yếu hơn trong tháng 11 và 12, MU có thể thu hẹp cách biệt với đội đầu bảng Arsenal.

Lịch cuối tháng 12 và tháng 12 cho phép MU tận dụng sân nhà. Nếu chơi tốt, MU có thể vào top 3. Khi đó, không ai có thể gạch tên họ trong cuộc đua vô địch.