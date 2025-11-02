Thay đổi trong cách triển khai tình huống cố định của MU dưới thời Ruben Amorim được thể hiện rõ trong trận hòa 2-2 trước Nottingham Forest tại vòng 10 Premier League hôm 1/11.

Amorim giúp MU 'tiến hóa'. Ảnh: Reuters.

Khoảnh khắc ở phút 33 trên sân City Ground phản ánh chính xác sự thay đổi của Amorim trong vai trò HLV trưởng MU. Khi “Quỷ đỏ” được hưởng một quả phạt góc gây tranh cãi, các học trò của ông nhanh chóng sắp xếp đội hình và tổ chức cho tình huống cố định. Nhờ đó, Casemiro có cơ hội bật cao đánh đầu mở tỷ số trận đấu.

Pha lập công này là minh chứng rõ ràng cho triết lý mới mà Amorim đang áp dụng: một MU mạnh mẽ, thực dụng và hiệu quả hơn trong những tình huống cố định “thuần chất Premier League".

Trước trận, Amorim nói rằng muốn “thể hiện rõ hơn bản sắc của bóng đá Anh” trong lối chơi của MU. Và thực tế, sự tiến hóa ấy đã xuất hiện, khi “Quỷ đỏ” ngày càng đặt nặng các pha không chiến, tấn công biên trực diện và tận dụng tối đa những tình huống cố định, điều mà CLB từng thiếu suốt nhiều mùa qua.

Casemiro đánh đầu ghi bàn cho MU. Ảnh: Reuters.

Dù vậy, hạn chế của lối chơi này cũng dần lộ ra trước Forest, khi đội chủ nhà chủ động phòng ngự thấp và bịt kín khoảng trống giữa các tuyến. Khi không còn không gian để phản công, MU tỏ ra lúng túng và gặp khó trong việc tạo ra cơ hội từ tuyến dưới hay hai cánh.

Bước tiếp theo trong hành trình phát triển của Amorim sẽ là giúp đội bóng kiểm soát và áp đặt trận đấu, chứ không chỉ dựa vào sức mạnh thể chất, tốc độ hay những pha bóng cố định. Nếu có thể hoàn thiện khía cạnh này, MU có thể trở thành ứng viên nặng ký cho suất dự Champions League mùa sau.

