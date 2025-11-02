Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Con trai Ronaldo làm 'dậy sóng' mạng xã hội

  • Chủ nhật, 2/11/2025 07:21 (GMT+7)
  • 59 phút trước

Cristiano Ronaldo Jr để lại dấu ấn với bàn thắng đầu tiên cho U16 Bồ Đào Nha vào lưới U16 Xứ Wales hôm 1/11.

Con trai Ronaldo làm 'dậy sóng' mạng xã hội.

Trận đấu diễn ra tại giải Taca das Federacoes (Federations Cup) ở Thổ Nhĩ Kỳ. Được HLV tin tưởng xếp đá chính, Ronaldo Jr thi đấu ở vị trí tiền đạo cánh trái – nơi anh có thể thoải mái sử dụng chân phải sở trường để dứt điểm, tương tự phong cách chơi bóng của người cha nổi tiếng.

Phút 42, Ronaldo Jr phá bẫy việt vị sau đường chọc khe thông minh của đồng đội, rồi bình tĩnh sút tung lưới thủ môn Xứ Wales, mở tỷ số cho U16 Bồ Đào Nha. Bàn thắng ấy không chỉ giúp đội nhà giành chiến thắng 3-0, mà còn là lời khẳng định cho sự trưởng thành của tài năng trẻ 14 tuổi này.

Màn trình diễn ấn tượng của con trai Ronaldo giúp anh được ca ngợi trên mạng xã hội. Một tài khoản viết: “Ronaldo Jr thực sự có thể trở thành một ngôi sao tương lai". Một người khác bình luận: “Ronaldo Jr tỏa sáng dù đang mang trên vai áp lực lớn khi có người cha là cái tên vĩ đại nhất lịch sử bóng đá".

Truyền thông Bồ Đào Nha cũng dành lời ca ngợi cho tài năng trẻ nhà Ronaldo: “Ronaldo Jr thi đấu bình tĩnh, tự tin và có phong thái của một cầu thủ giàu tiềm năng".

Trước đó, Ronaldo Jr từng khoác áo U15 Bồ Đào Nha, ghi 2 bàn sau 4 trận. Dù từng nhận chỉ trích vì màn trình diễn chưa thực sự nổi bật so với các đồng đội, anh vẫn được đôn lên đội U16 đầy chóng vánh.

Khoảnh khắc tỏa sáng của con trai Ronaldo ở tuyển quốc gia Chiều 1/11, Cristiano Ronaldo Jr mở tỷ số cho U16 Bồ Đào Nha trong trận gặp U16 Xứ Wales tại giải Torneio Taca das Federacoes (Federations Cup) diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Duy Luân

