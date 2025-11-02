Fan MU đòi gạch tên Dalot

Đêm 1/11, Diogo Dalot trở thành tâm điểm chỉ trích khi MU để Nottingham Forest cầm hòa 2-2 thuộc vòng 10 Premier League.

Dalot gây phẫn nộ ở trận hòa Forest.

Trên sân City Ground, MU tưởng chừng sẽ nối dài chuỗi thắng lên con số 4 nhưng tự đánh mất lợi thế chóng vánh. Casemiro mở tỷ số ngay trước giờ nghỉ, nhưng sang hiệp hai, hàng thủ của "Quỷ đỏ" sụp đổ. Morgan Gibbs-White và Nicolo Savona lần lượt lập công cho Forest, buộc MU phải nhờ đến cú nã đại bác của Amad Diallo ở những phút cuối mới thoát thua.

Tuy nhiên, cơn phẫn nộ của người hâm mộ không nhắm vào hàng công hay HLV Ruben Amorim – mà là cái tên quen thuộc Diogo Dalot. Hậu vệ người Bồ Đào Nha bị xem là tội đồ trong bàn thua thứ hai, khi để Savona thoải mái băng vào dứt điểm mà không áp sát.

Mạng xã hội X bùng nổ với hàng nghìn bình luận yêu cầu Amorim gạch tên Dalot ở trận gặp Tottenham vòng tới. Một CĐV bức xúc: "Dalot, rời khỏi CLB càng sớm càng tốt, tôi sẽ thấy cuộc sống dễ thở hơn". Người khác mỉa mai: "Xem Dalot 10 phút bạn nghĩ cậu ta tệ, nhưng xem đủ 90 phút, bạn chắc chắn mình đúng".

Nhiều fan khác cho rằng Dalot không còn đủ khả năng chơi cho MU: "Một hậu vệ mà chỉ biết nhìn bóng bay qua, không tranh chấp, không áp lực đối phương, thật sự xấu hổ". "Amorim hãy loại Dalot ngay đi", một fan khác kết luận.Trận hòa 2-2 khiến MU lỡ cơ hội áp sát nhóm dẫn đầu.

Sau 10 vòng, MU tụt xuống vị trí thứ 6 với 17 điểm.