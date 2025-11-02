Quả phạt đền của Ronaldo làm dậy sóng Saudi Arabia

Bóng đá Saudi Arabia sôi sục sau quả phạt đền gây tranh cãi được trao cho Cristiano Ronaldo ở phút 90+14, giúp Al Nassr đánh bại Al Fayha 2-1 ở vòng 7 Saudi Pro League.

Ronaldo ghi bàn sau quyết định 'có mùi' của trọng tài

Rạng sáng 2/11, ở phút bù giờ thứ 14 của hiệp hai, khi tỷ số đang là 1-1, trọng tài cho Al Nassr hưởng phạt đền vì cho rằng Mikel Villanueva để bóng chạm tay trong một pha không chiến.

Tuy nhiên, video làm chậm lại chỉ ra rằng bóng chỉ chạm vào đầu của số 17 bên phía đội khách. Nhiều người hâm mộ không rõ tại sao trọng tài lại thổi phạt đền, bởi không hề có lỗi gì trong pha bóng này.

Dù cầu thủ Al Fayha phản ứng, trọng tài chính vẫn giữ nguyên quyết định. Từ cự ly 11 m, Cristiano Ronaldo tận dụng để ghi bàn ấn định thắng lợi 2-1 cho chủ nhà.

Ngay sau trận, HLV Pedro Emanuel của Al Fayha phẫn nộ: “Không cần phải thi đấu 34 trận nữa trong mùa giải này nếu họ đã chuẩn bị sẵn giải đấu để làm hài lòng Ronaldo. Những gì xảy ra hôm nay không tốt cho sự phát triển của Saudi Pro League”.

Trên mạng xã hội, các ngôi sao của những đội kình địch Al Nassr như Merih Demiral, Ruben Neves và Riyad Mahrez đã công khai cười đùa về tình huống penalty phút cuối của Ronaldo, với ý mỉa mai tính minh bạch của giải đấu.

Tình huống dẫn đến quả phạt đền "ma" của Al Nassr.

Nhiều ý kiến cho rằng Saudi Pro League đang thiên vị Al Nassr để đội bóng này giải cơn khát danh hiệu, đồng thời đẩy nhanh hành trình chạm mốc 1000 bàn thắng sự nghiệp của siêu sao Bồ Đào Nha.

Đây là quả phạt đền thứ 31 mà Ronaldo được hưởng chỉ sau 3 năm thi đấu tại giải đấu này – con số khiến không ít người đặt dấu hỏi về tính công bằng.

Hồi tháng 8, tiền đạo Ivan Toney của Al Ahli cũng gây bão khi cho rằng ban tổ chức Siêu cúp Saudi Arabia dường như muốn gây khó khăn cho đội bóng của anh, để giúp Al Nassr vô địch.

"Chúng tôi phải tập sau Al Nassr, khi mặt sân đã rất tệ. Dù không được tạo điều kiện tốt nhất, chúng tôi vẫn sẽ vượt qua và trút giận lên sân cỏ”, Toney nhấn mạnh. "Cách chúng tôi và họ (Al Nassr) được chuẩn bị và đối xử khác nhau trước trận đấu thật điên rồ".