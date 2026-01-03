Chưa phải lúc của Endrick tại Lyon

Không có Endrick trong danh sách đấu Monaco, HLV Paulo Fonseca khiến dư luận ngạc nhiên.

Endrick đã sang Lyon theo dạng cho mượn từ Real Madrid.

Nhưng phía sau quyết định ấy là một lựa chọn tỉnh táo, nơi Lyon đặt sự phát triển lâu dài của tài năng trẻ lên trên áp lực tức thời.

Việc Olympique Lyonnais không đăng ký Endrick cho chuyến làm khách trước AS Monaco thuộc vòng 17 Ligue 1 diễn ra lúc 23h ngày 3/1 tạo ra cảm giác hụt hẫng. Người hâm mộ chờ đợi khoảnh khắc tiền đạo người Brazil khoác áo Lyon, như một cú hích mới cho hàng công. Nhưng Paulo Fonseca chọn đi ngược dòng kỳ vọng.

Fonseca không né tránh. Ông nói thẳng: Endrick chưa sẵn sàng đá trọn 90 phút. Đó không phải lời xã giao.

Endrick vừa hoàn tất buổi tập thứ hai cùng đội, sau quãng thời gian dài chỉ đóng vai phụ ở Real Madrid. Cơ thể có thể ổn, nhưng nhịp thi đấu thì chưa. Ligue 1 không chờ đợi ai, nhất là trong một trận sân khách căng thẳng như Monaco.

Quyết định này cho thấy Fonseca hiểu rất rõ ông đang cầm trong tay điều gì. Endrick không phải bản hợp đồng “chữa cháy”.

Lyon mượn anh để đầu tư cho tương lai, cho một giai đoạn tăng tốc phía trước. Đưa một cầu thủ 19 tuổi vào sân chỉ để thỏa mãn sự háo hức của khán giả là cách làm ngắn hạn. Fonseca từ chối điều đó.

Cũng cần nhìn Endrick trong bối cảnh rộng hơn. Sau quãng thời gian bị kìm hãm tại Madrid, anh đến Lyon để tìm nhịp sống bóng đá thật sự. Mục tiêu xa hơn là vị trí ở tuyển Brazil, là giấc mơ World Cup.

Endrick không được trọng dụng tại Real Madrid.

Muốn vậy, Endrick cần nhiều hơn một màn ra mắt vội vàng. Anh cần sự chuẩn bị, sự tự tin, và một hệ thống sẵn sàng nâng đỡ.

Fonseca hiểu rằng áp lực có thể giết chết sự hồn nhiên, thứ làm nên Endrick. Bởi thế, ông nói về “sự khác biệt” của tiền đạo trẻ, về cách cả tập thể đã chào đón anh.

Đó là tín hiệu tích cực. Lyon không xem Endrick là ngôi sao đến cứu đội bóng, mà là một mảnh ghép cần thời gian để khớp vào cỗ máy.

Thời điểm dự kiến cho màn ra mắt, trận gặp Lille OSC tại Coupe de France, cũng mang nhiều dụng ý. Cúp quốc gia cho phép Fonseca chủ động hơn về nhịp độ, giảm áp lực kết quả, tạo không gian để Endrick chơi bóng đúng với bản năng.

Trong bóng đá hiện đại, sự kiên nhẫn ngày càng hiếm. Lyon, ít nhất ở thương vụ này, đang chọn đi con đường khó nhưng đúng. Không phải mọi tài năng đều cần ra sân ngay lập tức. Có những cầu thủ cần được chờ đợi, để khi xuất hiện, họ thật sự sẵn sàng. Endrick là một trường hợp như vậy.