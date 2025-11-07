Antony liên tục tỏa sáng

Rạng sáng 7/11, cựu cầu thủ MU ghi bàn giúp Betis đánh bại Lyon 2-0 ở lượt thứ 4, vòng phân hạng Europa League.

Phút 35 trận đấu trên sân La Cartuja, Betis được hưởng quả đá phạt ở phần sân nhà. Marc Roca khiến hàng thủ Lyon ngỡ ngàng với đường chuyền dài hướng thẳng về phía vùng cấm. Antony chạy chỗ vượt qua hai hậu vệ, trước khi tâng bóng kỹ thuật qua đầu thủ môn, nâng tỷ số lên 2-0 cho Betis.

Cầu thủ sinh năm 2000 lần đầu ghi bàn trong 2 trận liên tiếp sau gần nửa năm, đồng thời đánh dấu cột mốc 15 bàn cho Betis chỉ sau 36 lần ra sân. Trong màu áo MU, Antony chơi đến 96 trận nhưng chỉ ghi 12 bàn.

Antony góp công vào 3 bàn trong 2 lần ra sân gần nhất.

Khoảnh khắc tỏa sáng của Antony cùng bàn mở tỷ số của Abde Ezzalzouli giúp Betis vượt qua thử thách khó khăn mang tên Lyon, đồng thời duy trì mạch bất bại ở đấu trường châu lục (2 thắng, 2 hòa). Hiện tại, Betis đứng thứ 9 và chỉ xếp sau Plzen về chỉ số phụ. Với những gì đã thể thiện, thầy trò HLV Manuel Pellegrini hoàn toàn có thể nghĩ về tấm vé dự thẳng vòng play-off dành cho top 8 đội có thành tích tốt.

Ở lượt trận tiếp theo diễn ra vào 27/11, Betis chỉ phải đối đầu Utrecht, CLB đang ngụp lặn ở nhóm cuối bảng. Trong khi đó, Lyon, sau khi đứt mạch toàn thắng, làm khách trước Maccabi Tel Aviv.