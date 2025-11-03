Antony không thay đổi, chỉ là Manchester chưa hiểu anh

Từ “bom xịt” ở Manchester đến “phù thủy” ở Real Betis, Antony đang viết lại câu chuyện đời cầu thủ bằng thứ bóng đá rực rỡ, tự do và đầy cảm xúc.

Antony hoà nhập rất nhanh ở Real Betis.

Hai bàn thắng và một kiến tạo trong chiến thắng 3-0 trước Mallorca không chỉ giúp Betis lên vị trí thứ năm La Liga, mà còn khẳng định: cầu thủ người Brazil đã tìm lại chính mình.

Tại Villamarin, mọi thứ diễn ra như một khúc nhạc samba. Phút thứ 10, Antony nhận bóng cách khung thành 25 mét, tung cú sút sấm sét vào góc thấp bên phải. Phút 34, anh nhân đôi cách biệt bằng pha dứt điểm một chạm sau đường chuyền của Hector Bellerin, gọn gàng, tinh tế và lạnh lùng.

Rồi trong hiệp hai, cầu thủ từng bị gạt khỏi kế hoạch ở Old Trafford khép lại đêm diễn bằng đường kiến tạo dọn cỗ cho Abde Ezzalzouli. Một màn trình diễn hoàn hảo.

Từ tháng 2 đến nay, chỉ có Kylian Mbappe ghi nhiều bàn từ ngoài vòng cấm hơn Antony trong năm giải đấu lớn châu Âu. Con số ấy không chỉ cho thấy sự táo bạo của anh, mà còn chứng minh tinh thần tự tin đã trở lại. Sau quãng thời gian bị gọi là “thất bại 81 triệu bảng” ở Manchester, Antony giờ trở thành ngôi sao số một của Betis, đội bóng đã biến sự khước từ thành động lực.

Điều thú vị nằm ở tâm thế. Ở Anh, Antony bị trói buộc trong những nguyên tắc khắt khe, bị soi mói bởi giá chuyển nhượng và những kỳ vọng phi lý. Ở Tây Ban Nha, anh được sống như một nghệ sĩ. Pellegrini cho phép anh tự do rê bóng, dám mạo hiểm, dám sáng tạo. Và khi trái tim thoát khỏi nỗi sợ, đôi chân biết nói.

Antony đã có 5 bàn và 2 kiến tạo trên mọi đấu trường mùa này.

Antony không còn là cầu thủ sống bằng động tác giả. Anh học cách chọn thời điểm, chọn không gian, chọn sự đơn giản hiệu quả. Hai cú dứt điểm trước Mallorca đều mang dáng dấp của một cầu thủ trưởng thành, không phô trương, nhưng đầy chất nghệ sĩ.

Khi bị hỏi về tương lai, Antony nói ngắn gọn: “Tôi hạnh phúc, tôi đang ở nhà”. Có lẽ, Manchester United mất nhiều hơn họ tưởng. Bởi ở Seville, họ không chỉ để tuột một cầu thủ tài năng, mà là một linh hồn bóng đá vừa được giải thoát.

Nếu Betis giành vé Champions League mùa này, Antony sẽ là biểu tượng cho thứ ma thuật mà chỉ bóng đá mới tạo ra: nơi những kẻ từng bị ruồng bỏ có thể trở lại, rực sáng, và khiến cả châu Âu phải ngước nhìn.

Ở Villamarín, người ta không còn thấy một cầu thủ đang tìm đường cứu vãn sự nghiệp. Họ thấy một nghệ sĩ múa với trái bóng, và với chính định mệnh của mình.