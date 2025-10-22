Cầu thủ thiệt mạng vì tông xe vào con bò

Bóng đá Brazil đón nhận tin dữ khi Antony Ylano, cầu thủ mới 20 tuổi của CLB Piaui, qua đời trong một vụ tai nạn thương tâm vào rạng sáng 20/10 (giờ địa phương).

Theo truyền thông địa phương, Ylano gặp nạn khi đang trên đường trở về nhà sau bữa tiệc sinh nhật cha. Chiếc xe máy do anh điều khiển va chạm trực diện với một con bò đi lạc giữa đường trên tuyến BR-343, bang Piaui. Cú va chạm mạnh khiến Ylano văng xuống mặt đường và tử vong tại chỗ, bất chấp nỗ lực cứu giúp của những người chứng kiến.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy thời điểm xảy ra vụ việc, có 5 con bò - 4 con trưởng thành - cùng con bê đang băng qua đường. Ylano không kịp phản ứng khi con bò cuối cùng bất ngờ rẽ sang phần đường của anh. Sau cú tông kinh hoàng, con vật cũng bị thương nặng và cố lê bước rời khỏi hiện trường trong tình trạng hoảng loạn.

Cảnh sát Brazil xác nhận vụ việc đang được điều tra, đồng thời kêu gọi chính quyền địa phương siết chặt quản lý gia súc thả rông - nguyên nhân dẫn đến không ít vụ tai nạn thương tâm tương tự.

Trước khi qua đời, Ylano từng khoác áo Altos và Fluminense-PI, giành chức vô địch Piaui State Championship 2 năm liên tiếp (2024, 2025). Anh được xem là tài năng triển vọng của bóng đá trẻ vùng Đông Bắc Brazil và chuẩn bị cùng đội sang Fortaleza dự Cúp U20 Brazil một ngày sau đó.

Các CLB cũ và hiện tại của Ylano đều đăng thông điệp chia buồn, bày tỏ "nỗi đau sâu sắc và mất mát to lớn" trước sự ra đi của cầu thủ trẻ. Một lễ tưởng niệm giản dị cũng được tổ chức tại quê nhà Altos.