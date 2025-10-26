Mbeumo có thứ mà Antony còn thiếu

Bryan Mbeumo nhanh chóng cho thấy sự khác biệt ở cánh phải Manchester United, điều người tiền nhiệm Antony còn thiếu.

Mbeumo đã ghi 4 bàn ở Ngoại hạng Anh mùa này.

Chiến thắng 4-2 trước Brighton không chỉ giúp Manchester United nối dài chuỗi ba trận thắng, mà còn đánh dấu một bước ngoặt: lần đầu tiên trong năm 2025, “Quỷ đỏ” ghi bốn bàn trong một trận đấu Premier League. Và trung tâm của cơn hưng phấn ấy là Bryan Mbeumo - tân binh người Cameroon, người đang mang đến thứ năng lượng mà Old Trafford đã chờ đợi quá lâu.

Sự khác biệt mang tên Mbeumo

Ngay từ khi bóng lăn, Mbeumo cho thấy lý do vì sao anh được Rúben Amorim - và cả Sir Jim Ratcliffe - coi là mảnh ghép còn thiếu trong hệ thống tấn công. Với cú đúp bàn thắng và một màn trình diễn đầy sinh khí, cầu thủ từng khoác áo Brentford nhanh chóng khẳng định giá trị của mình.

“Chúng tôi đang tìm lại bản sắc. Tinh thần tập thể và sự chăm chỉ đã mang lại kết quả”, Mbeumo nói trên Sky Sports sau trận. Lời phát biểu giản dị ấy phản ánh trọn vẹn tinh thần của anh: cần cù, trực diện, không màu mè.

Trong suốt hai năm qua, cánh phải của Manchester United là một khoảng trống lạ lùng. Antony - bản hợp đồng 85 triệu bảng mà Erik ten Hag từng đặt trọn niềm tin - chưa bao giờ trở thành lời giải. Anh có kỹ thuật, có “chiêu trò,” nhưng thiếu sức nặng. Lối chơi rườm rà, thể hình mảnh khảnh và khả năng thích nghi chậm với Premier League khiến cầu thủ người Brazil trở thành biểu tượng của sự lãng phí.

Mbeumo lại là hình ảnh đối lập hoàn hảo. Cũng thuận chân trái, cũng ưa rê bóng vào trung lộ, nhưng anh có tốc độ, sức mạnh và khả năng ra quyết định dứt khoát. Mbeumo không phô diễn, anh hành động - và đó là điều Manchester United đang cần.

Thống kê là minh chứng rõ ràng nhất cho tầm ảnh hưởng của Mbeumo. Với cú đúp trước Brighton, anh có 5 bàn và 1 kiến tạo sau 10 trận mùa này, dẫn đầu danh sách ghi bàn của đội. Nếu tính riêng năm 2025 tại Premier League, Mbeumo in dấu giày vào 20 bàn thắng (14 bàn, 6 kiến tạo) - chỉ kém Erling Haaland và Mohamed Salah về hiệu suất.

Mbeumo đang hoà nhập nhanh với Manchester United.

Điều ấy không đến từ may mắn. Mbeumo là mẫu cầu thủ “đã qua lửa” Premier League. Sau nhiều mùa chinh chiến cùng Brentford, anh hiểu nhịp độ, hiểu va chạm, hiểu thế nào là sống sót ở giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới. Khi cập bến Old Trafford, Mbeumo không cần thời gian để thích nghi - chỉ cần một cơ hội để chứng minh. Và anh đã nắm lấy.

Telegraph mô tả Mbeumo là “một bản phối hoàn hảo giữa tốc độ, thể lực và sự lạnh lùng trước khung thành”. Trong khi đó, báo Manchester Evening News nhận định Mbeumo “mang đến thứ năng lượng chưa từng thấy ở hành lang phải kể từ thời Nani”.

So sánh ấy không hề quá lời. Mbeumo không chỉ ghi bàn, mà còn tham gia pressing, di chuyển không bóng thông minh và mở ra khoảng trống cho đồng đội như Matheus Cunha hay Benjamin Sesko. Anh biến khu vực từng là điểm yếu thành vũ khí chiến thuật mới của Amorim – thứ giúp Manchester United tấn công đa dạng hơn, tốc độ hơn, và nguy hiểm hơn.

Một bản hợp đồng của tầm nhìn

Sự xuất hiện của Mbeumo không chỉ đơn giản là bổ sung nhân sự. Đó là minh chứng cho một chiến lược chuyển nhượng đang thay đổi. Manchester United không còn chạy theo “hào quang” - những cái tên đắt giá và hào nhoáng - mà hướng đến hiệu quả và tính thích nghi.

Trong khi Antony vẫn chật vật tìm lại chính mình, Mbeumo chiếm trọn niềm tin của người hâm mộ chỉ sau vài trận. Anh không có giá trị truyền thông lớn, nhưng lại tạo ra giá trị chuyên môn thực sự: bàn thắng, sức chiến đấu, và tinh thần tập thể.

Nếu tiếp tục duy trì phong độ này, Bryan Mbeumo hoàn toàn có thể trở thành biểu tượng mới trên sân Old Trafford.

Chiến thắng trước Brighton, vì thế, không chỉ là ba điểm. Nó đánh dấu sự chuyển dịch của Manchester United - từ một đội bóng dựa trên cá nhân sang một tập thể biết tận dụng đúng người đúng chỗ. Và Mbeumo, người “đã quá quen với bóng đá Anh”, chính là biểu tượng của sự chuyển mình ấy.

Nếu tiếp tục duy trì phong độ này, Bryan Mbeumo hoàn toàn có thể trở thành biểu tượng mới trên sân Old Trafford - không phải theo cách hoa mỹ, mà bằng thứ bóng đá giản dị, trực diện và hiệu quả.

Bởi cuối cùng, thứ mà Manchester United cần không phải là một “kèo trái lắt léo”, mà là một cầu thủ biết ghi bàn, chiến đấu và truyền cảm hứng. Và Bryan Mbeumo đang làm tất cả những điều đó, với nụ cười bình thản của một người - đã để nỗi sợ lại phía sau từ lâu.