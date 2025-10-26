Amorim tạo ra bước ngoặt thật sự cho Manchester United

Từ bờ vực khủng hoảng, Manchester United dưới thời Amorim đang đổi thay từng ngày. Ba chiến thắng liên tiếp không chỉ cứu ghế HLV người Bồ Đào Nha, mà còn mở ra khởi đầu mới cho “Quỷ đỏ”.

Bryan Mbeumo toả sáng trong chiến thắng 4-2 của MU trước Brighton.

Sau 11 tháng bị hoài nghi và chỉ trích, Ruben Amorim đang khiến Old Trafford thở phào nhẹ nhõm. Ba chiến thắng liên tiếp - trước Sunderland, Liverpool và Brighton - không chỉ cứu ghế HLV người Bồ Đào Nha, mà còn thắp lại niềm tin rằng Manchester United cuối cùng cũng đang đi đúng hướng.

Từ vực sâu đến nụ cười ở Old Trafford

Ba tuần trước, Amorim vẫn đang sống trong bầu không khí ngột ngạt. Trước trận gặp Sunderland, truyền thông Anh đồng loạt loan tin ông có thể bị sa thải nếu CLB thua thêm một trận nữa. Khi ấy, Sunderland vừa đánh bại Chelsea và đang nằm trong nhóm dự Champions League - còn “Quỷ đỏ” ngổn ngang, mất phương hướng, thiếu niềm tin.

Thế nhưng, như thường thấy ở những HLV có bản lĩnh, Amorim không phản ứng bằng lời nói, mà bằng kết quả. Manchester United thắng Sunderland, rồi đánh bại Liverpool ngay tại Anfield - điều họ chưa làm được từ năm 2016. Và mới đây nhất, “Quỷ đỏ” vượt qua Brighton 4-2, một đối thủ từng khiến họ nhiều lần bẽ bàng trong các mùa trước.

Ba trận, ba chiến thắng. Manchester United leo lên vị trí thứ tư, có hiệu số dương lần đầu tiên sau nhiều tháng và, quan trọng hơn, họ đã bắt đầu chơi bóng bằng sự tự tin và mục đích.

Khi được hỏi về sự thay đổi ngoạn mục của đội, Amorim mỉm cười: “Anh nói rồi đó - ba tuần. Và mọi thứ có thể thay đổi chỉ trong ba tuần nữa”.

Ruben Amorim đã giúp MU có 3 chiến thắng liên tiếp tại Premier League.

Một câu trả lời thể hiện rõ tính cách điềm tĩnh, thận trọng và sâu sắc của nhà cầm quân 40 tuổi. Ông không để bản thân bị cuốn theo sự hưng phấn hay áp lực dư luận. Amorim hiểu rằng bóng đá hiện đại là trò chơi của ký ức ngắn hạn: chiến thắng hôm nay có thể bị quên lãng chỉ sau một thất bại cuối tuần sau.

Nhưng đằng sau vẻ bình thản ấy, người ta thấy rõ dấu ấn chiến thuật và tinh thần mà ông đang gieo cấy vào đội bóng. Manchester United của Amorim không còn rối rắm, thiếu ý tưởng như nửa năm trước. Họ pressing đồng bộ hơn, cầm bóng tự tin hơn và tấn công với cấu trúc rõ ràng hơn.

Sir Jim Ratcliffe - người bỏ hơn 1 tỷ bảng đầu tư vào CLB - có mặt tại Old Trafford để chứng kiến trận thắng Brighton. Và ông có lý do để mỉm cười. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 2/2024, Manchester United thắng ba trận Premier League liên tiếp. Ratcliffe từng nói Amorim cần “ba năm” để chứng minh năng lực, và có lẽ giờ ông bắt đầu tin rằng mình đã chọn đúng.

“Tôi chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ hay nghi ngờ bản thân, ngay cả khi thua”, Amorim chia sẻ. “Jim hiểu điều chúng tôi đang làm. Nhưng quan trọng hơn, tôi cảm thấy sự kết nối trở lại với người hâm mộ. Và tôi hiểu rằng - nếu đánh mất khoảnh khắc này, tất cả sẽ lại trở về vạch xuất phát”.

Amorim không nói suông. Sự thay đổi ở Manchester United hiện nay không chỉ đến từ kết quả, mà từ cách họ chiến thắng. Đội bóng của ông không còn rụt rè, không còn phụ thuộc vào những khoảnh khắc cá nhân. Họ pressing, họ tranh chấp, họ phối hợp có chủ đích - thứ bóng đá có cấu trúc, nhưng vẫn giữ được tinh thần tấn công truyền thống của “Quỷ đỏ”.

Những quân bài bắt đầu vào đúng chỗ

Hai tân binh mùa hè, Matheus Cunha và Bryan Mbeumo, đang mang đến luồng sinh khí mới. Tổng cộng 130 triệu bảng mà CLB bỏ ra cho hai cái tên này bắt đầu phát huy giá trị. Cả hai đều ghi bàn vào lưới Brighton - Cunha có bàn thắng đầu tiên trong mùa, Mbeumo đã có năm pha lập công.

“Cunha càng gặp trận lớn càng tự tin. Cậu ấy muốn chịu trách nhiệm. Còn Mbeumo là một cỗ máy - anh ta không biết mệt. Khi chúng tôi thấy một cầu thủ sẵn sàng đến đây, bất kể có Champions League hay không, tôi biết mình phải mang anh ta về”, Amorim nói.

MU đã chen chân vào top dự Champions League.

Ở tuyến giữa, Casemiro hồi sinh mạnh mẽ. Sau thời gian dài bị xem là “hết thời”, anh trở lại bằng phong độ thuyết phục - ghi bàn, kiến tạo và vừa được Carlo Ancelotti trao lại băng đội trưởng Brazil. Amorim không giấu được sự tự hào: “Khi tôi đến, Casemiro thậm chí còn xếp sau cả cầu thủ trẻ Toby Collyer. Nhưng anh ấy đã nỗ lực, kiên trì và trở lại mạnh mẽ. Bóng đá thay đổi rất nhanh, và anh ấy là minh chứng”.

Ở hàng thủ, Matthijs de Ligt đang chỉ huy như một thủ lĩnh đích thực, trong khi thủ môn trẻ Senne Lammens đem lại sự an tâm - điều mà cả Onana lẫn Bayindir đều không làm được trước đó. Bruno Fernandes dù không ghi bàn trong trận thứ 300 cho CLB, nhưng vẫn là nhịp trưởng trong lối chơi chung.

Thất bại ở Cúp Liên đoàn trước Grimsby hồi tháng 8 – từng bị xem là nỗi ô nhục - giờ hóa ra lại là may mắn. Không còn vướng bận đấu cúp châu Âu hay giữa tuần, Manchester United có đủ thời gian để tập luyện, phục hồi và ổn định. Họ chỉ có một trận sân nhà trong vòng 50 ngày, đồng nghĩa với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho các chuyến làm khách Nottingham Forest và Tottenham sắp tới.

Amorim gọi đây là “món quà từ thất bại”. Với lịch thi đấu nhẹ và tinh thần đang lên, Manchester United có cơ hội để tích lũy điểm số và củng cố niềm tin - điều mà CLB này đã đánh mất quá lâu.

Không chỉ đội một, học viện của CLB cũng đang khởi sắc. Ở Premier League 2, đội U21 đã thắng cả bảy trận, dẫn đầu bảng với thành tích tuyệt đối. Tân binh trẻ người Paraguay Diego Leon vừa ghi một siêu phẩm - biểu tượng cho sự sống lại của hệ thống đào tạo mà Ratcliffe từng công khai chỉ trích.

Amorim chưa biến Manchester United thành ứng viên vô địch, nhưng ông đang làm điều quan trọng hơn - trả lại niềm tin. Sau gần một năm bị dằn vặt giữa hoài nghi và thất vọng, “Quỷ đỏ” cuối cùng đã có hướng đi rõ ràng, có một HLV hiểu mình, và một tập thể đang học cách chiến thắng trở lại.

Amorim nói đúng: ba tuần có thể thay đổi tất cả. Nhưng nếu giữ được tinh thần này thêm ba tháng, ba năm, người ta có thể nói - Manchester United đã thật sự tìm lại chính mình.