MU sắp chứng kiến điều chưa từng thấy suốt 49 trận

Chiến thắng trước Liverpool giúp Manchester United thở phào, nhưng Ruben Amorim hiểu: niềm tin chỉ có giá trị khi được lặp lại. Brighton chính là phép thử xem “Quỷ đỏ” đã thực sự đổi khác hay chưa.

Ruben Amorim đang mang lại niềm tin cho MU.

Chiến thắng trước Liverpool ngay tại Anfield có thể xem là một buổi lễ rửa tội cho Manchester United của Ruben Amorim - một tập thể vừa thoát khỏi những tháng ngày rệu rã, vừa bắt đầu học lại cách tin vào chính mình. Nhưng sau tiếng hò reo ở vùng Merseyside, điều chờ đợi họ trước Brighton lại là một thử thách mang tính biểu tượng: ba chiến thắng liên tiếp - điều mà “Quỷ đỏ” chưa thể làm được trong 49 trận đấu.

Từ vực sâu đến ánh sáng của niềm tin

Một năm trước, Manchester United ngụp lặn ở vị trí thứ 15 Premier League, thất bại trong trận chung kết Europa League và mất suất dự cúp châu Âu. Old Trafford khi ấy giống như một nhà hát im lặng - không còn khán giả tin vào phép màu. Ruben Amorim đến giữa cơn hoang mang ấy.

Ông không hứa hẹn sẽ biến đội bóng thành siêu cường ngay lập tức, mà chỉ nói một điều giản dị: “Tôi sẽ trả lại cho họ bản sắc”. Và quả thực, những dấu hiệu hồi sinh đã xuất hiện.

Với Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko và Matheus Cunha, hàng công của Manchester United bắt đầu có hơi thở mới: tốc độ hơn, cơ động hơn, và ít phụ thuộc hơn vào những ngôi sao cô độc. Thất bại sớm ở Cúp Liên đoàn trước Grimsby Town là một cú vấp đau, nhưng trong chiều hướng dài, Manchester United đang tìm thấy hướng đi của mình.

Trận thắng 2-1 trước Liverpool có thể không hoàn hảo về mặt chiến thuật, nhưng nó mang ý nghĩa tinh thần to lớn. Đó là chiến thắng của một tập thể đang khao khát được lắng nghe, được công nhận. Sau nhiều tháng bị hoài nghi, Ruben Amorim tìm lại nụ cười trên gương mặt các học trò.

“Chúng tôi biết chiến thắng ở Anfield là đặc biệt, nhưng điều đó đã thuộc về quá khứ”, Amorim nói. “Ở những CLB như Manchester United, bạn không thể sống bằng ký ức. Mọi chiến thắng chỉ có giá trị nếu nó dẫn đến chiến thắng kế tiếp”.

Amorim đang nỗ lực vực dậy MU.

Câu nói ấy không chỉ là triết lý huấn luyện - nó là cách Amorim sống. Ông biết rõ rằng niềm tin trong bóng đá mong manh như một sợi dây đàn: chỉ cần một thất bại, mọi thứ lại có thể đứt gãy. Và Brighton, với lối đá pressing và chuyển trạng thái khó chịu, sẽ là bài kiểm tra thật sự cho độ bền của sợi dây ấy.

Bài toán cũ trong một hành trình mới

Điều trớ trêu là, để đạt được cột mốc “ba chiến thắng liên tiếp”, Manchester United phải phá bỏ một cái dớp kéo dài suốt 49 trận đấu. Lần gần nhất họ làm được điều đó là vào tháng 2 năm ngoái, dưới thời Erik ten Hag - một thời điểm mà “Quỷ đỏ” vẫn còn chút dư âm của niềm kiêu hãnh xưa cũ.

Kể từ đó, mọi thứ tan rã dần: những thay đổi về nhân sự, chiến thuật, và cả niềm tin. Amorim đang cố tái thiết lại toàn bộ hệ thống ấy - nhưng theo cách của riêng ông, nhẹ nhàng mà kiên định.

Trước trận gặp Brighton, ông nói: “Chúng tôi có một bản sắc rõ ràng, nhưng biết lúc nào cần thay đổi. Trận gặp Sunderland khác hiệp hai, còn trước Liverpool, chúng tôi ghi bàn sớm và chơi thực dụng hơn. Quan trọng là tinh thần - khi bạn có tinh thần tốt, vận may cũng mỉm cười”.

Đó là lời thú nhận chân thành: Amorim không theo đuổi sự hoàn hảo, ông theo đuổi hiệu quả trong giới hạn - thứ mà CLB đã đánh mất nhiều năm qua.

Liệu MU có giành được 3 chiến thắng liên tiếp?

Ba chiến thắng liên tiếp không phải là vinh quang to tát, nhưng với Manchester United lúc này, nó mang ý nghĩa của sự tái sinh. Một đội bóng lớn không thể sống bằng những khoảnh khắc lẻ loi, mà phải biết tạo ra quán tính chiến thắng - điều mà Ruben Amorim đang từng bước gieo lại ở Old Trafford.

Nếu vượt qua Brighton, "Quỷ đỏ" sẽ không chỉ giành 3 điểm, mà còn giành lại một thứ quý giá hơn: niềm tin rằng họ thoát khỏi chu kỳ bất ổn. Từ đó, những chuyến làm khách trước Nottingham Forest, Tottenham hay trận tiếp Everton sắp tới sẽ không còn là những chặng đường đáng sợ, mà là hành trình nối dài của sự hồi sinh.

49 trận không thắng ba trận liên tiếp - nghe qua tưởng là một con số thống kê vô nghĩa. Nhưng với Manchester United hôm nay, đó là lời nhắc nhở: ánh sáng không bao giờ tự đến, nó chỉ xuất hiện khi bạn dám tin rằng bóng tối đã đủ dài.

Và Amorim - người thắp lại ngọn đèn ấy - đang bước vào thời khắc chứng minh rằng niềm tin, nếu được nuôi dưỡng bằng lý trí, có thể là điểm khởi đầu của một kỷ nguyên mới ở Old Trafford.