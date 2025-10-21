Amorim bắt bài Liverpool

Thủ môn Senne Lammens tiết lộ HLV Ruben Amorim đọc vị Liverpool từ trước trận, khi chủ động thay đổi chiến thuật và nhân sự để giúp MU giành chiến thắng tại Anfield.

Amorim tính toán chiến thuật khi đối đầu Liverpool.

Chiến thắng 2-1 trước Liverpool ngay tại Anfield hôm 19/10 là lần đầu tiên sau gần 10 năm MU rời sân của kình địch với ba điểm, đồng thời đánh dấu chuỗi 2 trận thắng liên tiếp ở Premier League lần đầu tiên kể từ tháng 5/2024.

Trước đó, Amorim đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội bởi MU khởi đầu tệ hại, thua 3 trận ở Premier League và bị loại cay đắng khỏi League Cup trước đội hạng Tư Grimsby Town. Tuy nhiên, chiến thắng tại Anfield mang lại niềm tin mới cho "Quỷ đỏ".

Tân binh Senne Lammens, người được đưa vào đội hình chính đúng thời điểm MU khởi sắc, chia sẻ: "Với tôi, HLV luôn giữ sự bình tĩnh. Ông ấy chịu nhiều sức ép, điều đó ai cũng thấy. Nhưng thay vì đổ lên cầu thủ, ông ấy gánh hết cho mình. Đó là điều những HLV lớn luôn làm được".

Thủ môn 23 tuổi tiết lộ cách Amorim giúp đội vượt qua thời khắc căng thẳng: "Ông ấy luôn cố giữ không khí tích cực trong phòng thay đồ. Khi áp lực đến, ông ấy đón nhận để chúng tôi có thể tập trung thi đấu. Tôi cố gắng bỏ ngoài tai mọi ồn ào bên ngoài, và Amorim giúp tôi làm được điều đó".

Lammens khẳng định Amorim có chiến thuật rõ ràng trước Liverpool.

HLV Arne Slot sau trận lên tiếng phàn nàn về những đường bóng dài của MU, điều từng khiến ông bực mình ở trận hòa 2-2 hồi tháng 1/2025. Nhưng Amorim khiến đối thủ phải ngạc nhiên khi để Benjamin Sesko ngồi dự bị, trao cơ hội đá chính cho Matheus Cunha.

Sự thay đổi phát huy tác dụng ngay lập tức. Chỉ sau 2 phút, Bryan Mbeumo mở tỷ số cho MU sau pha phối hợp từ tình huống bóng hai. Lammens tiết lộ đây là chủ ý chiến thuật: "Chúng tôi biết họ pressing kiểu người-đấu-người, nên xây dựng bóng từ sân nhà ở Anfield là điều cực khó. Tôi và các hậu vệ quyết định chơi trực diện hơn, tìm bóng dài, tranh chấp bóng hai. Dù không có trung phong cắm thực thụ, chúng tôi làm khá tốt và ghi bàn từ tình huống đó".

Theo Lammens, chiến thuật này được Amorim cùng ban huấn luyện lên kế hoạch kỹ lưỡng: "HLV đưa ra rất nhiều thông tin, nhưng quan trọng là chúng tôi phải thực tế. Khi cách chơi hiệu quả, ông ấy luôn nhấn mạnh hãy tiếp tục với nó và hôm nay, điều đó đã mang lại kết quả".

"Hai chiến thắng liên tiếp là điều chúng tôi chờ đợi lâu rồi", Lammens nói. "HLV luôn nói về đà hưng phấn. Nhiều lần chúng tôi đánh mất nó, nhưng giờ có thể là khởi đầu mới. Với khán giả Old Trafford phía sau, chúng tôi phải tiếp tục thắng", Lammens kết luận.

Sau khởi đầu đầy sóng gió, MU dần tìm lại hình ảnh một tập thể đoàn kết với một HLV biết cách chịu đòn thay cho học trò, và một thủ môn trẻ đang trở thành biểu tượng mới cho tinh thần lạc quan ở Old Trafford.

Tất cả bàn thắng trận Liverpool 1-2 MU Đêm 19/10, MU xuất sắc đả bại Liverpool 2-1 ngay tại Anfield thuộc vòng 8 Premier League 2025/26.