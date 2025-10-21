Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Amorim bắt bài Liverpool

  • Thứ ba, 21/10/2025 10:29 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Thủ môn Senne Lammens tiết lộ HLV Ruben Amorim đọc vị Liverpool từ trước trận, khi chủ động thay đổi chiến thuật và nhân sự để giúp MU giành chiến thắng tại Anfield.

Amorim tính toán chiến thuật khi đối đầu Liverpool.

Chiến thắng 2-1 trước Liverpool ngay tại Anfield hôm 19/10 là lần đầu tiên sau gần 10 năm MU rời sân của kình địch với ba điểm, đồng thời đánh dấu chuỗi 2 trận thắng liên tiếp ở Premier League lần đầu tiên kể từ tháng 5/2024.

Trước đó, Amorim đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội bởi MU khởi đầu tệ hại, thua 3 trận ở Premier League và bị loại cay đắng khỏi League Cup trước đội hạng Tư Grimsby Town. Tuy nhiên, chiến thắng tại Anfield mang lại niềm tin mới cho "Quỷ đỏ".

Tân binh Senne Lammens, người được đưa vào đội hình chính đúng thời điểm MU khởi sắc, chia sẻ: "Với tôi, HLV luôn giữ sự bình tĩnh. Ông ấy chịu nhiều sức ép, điều đó ai cũng thấy. Nhưng thay vì đổ lên cầu thủ, ông ấy gánh hết cho mình. Đó là điều những HLV lớn luôn làm được".

Thủ môn 23 tuổi tiết lộ cách Amorim giúp đội vượt qua thời khắc căng thẳng: "Ông ấy luôn cố giữ không khí tích cực trong phòng thay đồ. Khi áp lực đến, ông ấy đón nhận để chúng tôi có thể tập trung thi đấu. Tôi cố gắng bỏ ngoài tai mọi ồn ào bên ngoài, và Amorim giúp tôi làm được điều đó".

Lammens khen Amorim anh 1

Lammens khẳng định Amorim có chiến thuật rõ ràng trước Liverpool.

HLV Arne Slot sau trận lên tiếng phàn nàn về những đường bóng dài của MU, điều từng khiến ông bực mình ở trận hòa 2-2 hồi tháng 1/2025. Nhưng Amorim khiến đối thủ phải ngạc nhiên khi để Benjamin Sesko ngồi dự bị, trao cơ hội đá chính cho Matheus Cunha.

Sự thay đổi phát huy tác dụng ngay lập tức. Chỉ sau 2 phút, Bryan Mbeumo mở tỷ số cho MU sau pha phối hợp từ tình huống bóng hai. Lammens tiết lộ đây là chủ ý chiến thuật: "Chúng tôi biết họ pressing kiểu người-đấu-người, nên xây dựng bóng từ sân nhà ở Anfield là điều cực khó. Tôi và các hậu vệ quyết định chơi trực diện hơn, tìm bóng dài, tranh chấp bóng hai. Dù không có trung phong cắm thực thụ, chúng tôi làm khá tốt và ghi bàn từ tình huống đó".

Theo Lammens, chiến thuật này được Amorim cùng ban huấn luyện lên kế hoạch kỹ lưỡng: "HLV đưa ra rất nhiều thông tin, nhưng quan trọng là chúng tôi phải thực tế. Khi cách chơi hiệu quả, ông ấy luôn nhấn mạnh hãy tiếp tục với nó và hôm nay, điều đó đã mang lại kết quả".

"Hai chiến thắng liên tiếp là điều chúng tôi chờ đợi lâu rồi", Lammens nói. "HLV luôn nói về đà hưng phấn. Nhiều lần chúng tôi đánh mất nó, nhưng giờ có thể là khởi đầu mới. Với khán giả Old Trafford phía sau, chúng tôi phải tiếp tục thắng", Lammens kết luận.

Sau khởi đầu đầy sóng gió, MU dần tìm lại hình ảnh một tập thể đoàn kết với một HLV biết cách chịu đòn thay cho học trò, và một thủ môn trẻ đang trở thành biểu tượng mới cho tinh thần lạc quan ở Old Trafford.

Tất cả bàn thắng trận Liverpool 1-2 MU Đêm 19/10, MU xuất sắc đả bại Liverpool 2-1 ngay tại Anfield thuộc vòng 8 Premier League 2025/26.

Van Dijk gây tranh cãi ở trận thua MU

Liverpool tiếp tục trải qua cơn khủng hoảng khi thua 1-2 trước MU tại Anfield hôm 19/10, và trung vệ đội trưởng Virgil van Dijk trở thành tâm điểm chỉ trích.

2 giờ trước

Klopp: 'Ronaldo và Pogba là sai lầm của MU'

HLV Jurgen Klopp hé lộ lý do từ chối lời mời dẫn dắt MU năm 2013, đồng thời chỉ trích quyết định của "Quỷ đỏ" khi tái ký hợp đồng với Cristiano Ronaldo và Paul Pogba.

2 giờ trước

Fabregas ngả mũ trước Morata

Alvaro Morata vẫn đang đi tìm bàn thắng đầu tiên tại Serie A trong màu áo Como, nhưng với Cesc Fabregas, điều đó không quan trọng.

4 giờ trước

Cuốn tự truyện “Basta: My Life, My Truth” xuất bản năm 2019 của kể lại sự nghiệp Marco van Basten dưới góc nhìn thứ nhất. Huyền thoại người Hà Lan khép lại sự nghiệp ở tuổi 28 khi dính chấn thương mắt cá.

Phúc Vũ

Lammens khen Amorim Liverpool FC Lammens MU Amorim

    Đọc tiếp

    Tranh cai ve Harry Kane hinh anh

    Tranh cãi về Harry Kane

    3 phút trước 11:34 21/10/2025

    0

    Dù thăng hoa rực rỡ trong màu áo Bayern Munich, Harry Kane vẫn bị cựu danh thủ Dietmar Hamann phản đối việc gia hạn hợp đồng.

    7 ngoi sao tang vot gia tri hinh anh

    7 ngôi sao tăng vọt giá trị

    37 phút trước 11:00 21/10/2025

    0

    Theo Transfermarkt, Nick Woltemade là cầu thủ tăng giá trị mạnh nhất ở top 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý