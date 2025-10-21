Van Dijk gây tranh cãi ở trận thua MU

Liverpool tiếp tục trải qua cơn khủng hoảng khi thua 1-2 trước MU tại Anfield hôm 19/10, và trung vệ đội trưởng Virgil van Dijk trở thành tâm điểm chỉ trích.

Van Dijk chơi dưới sức trong thất bại trước MU.

Cựu tiền vệ Premier League Craig Burley nhận xét trên ESPN: "Van Dijk lúc này không phải dẫn dắt đội bóng, cậu ấy đang đổ lỗi. Kerkez đang gặp khó khăn, và việc đội trưởng liên tục chỉ trích cậu ấy chẳng giúp gì. Ngay cả tình huống cuối cùng, khi Kerkez đánh đầu giải nguy, Van Dijk còn quay lại ra hiệu. Cổ động viên nhìn thấy, và điều đó chỉ làm tình hình thêm tệ".

Kể từ khi gia nhập Liverpool từ Bournemouth, hậu vệ trái 21 tuổi chưa để lại dấu ấn với 8 lần ra sân tại Premier League, không ghi bàn hay kiến tạo nào và phòng ngự còn nhiều thiếu sót. Gary Neville từng thẳng thắn nhận xét rằng Kerkez chơi như một cầu thủ 10 tuổi.

Trong khi đó, Van Dijk có ngày thi đấu đáng quên trên sân nhà. Tình huống Van Dijk va chạm dẫn đến chấn thương của đồng đội Alexis Mac Allister ngay phút đầu tiên trở thành bước ngoặt. Chỉ vài giây sau, Bryan Mbeumo chớp thời cơ ghi bàn mở tỷ số, tạo tiền đề cho chiến thắng của "Quỷ đỏ" tại Anfield.

Đây đã là trận thua thứ 4 liên tiếp của Liverpool, khiến họ kém Arsenal 4 điểm sau 8 vòng đấu tại Premier League. Các tân binh Florian Wirtz, Alexander Isak và Jeremie Frimpong gây thất vọng, trong khi Mohamed Salah cũng chưa thể tạo ra tầm ảnh hưởng như kỳ vọng.

Liverpool sẽ trở lại đấu trường Champions League khi làm khách trước Eintracht Frankfurt vào rạng sáng 23/10. Đây là cơ hội để Van Dijk và đồng đội tìm lại phong độ và sự tự tin sau chuỗi trận thất vọng.