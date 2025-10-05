Pha phòng ngự gây tranh cãi của Van Dijk

Trung vệ Virgil van Dijk vướng chỉ trích sau tình huống để Moises Caicedo thoải mái sút tung lưới Liverpool trong thất bại 1-2 trước Chelsea ở vòng 7 Premier League rạng sáng 5/10.

Pha bóng khiến Van Dijk bị chế nhạo.

Phút 14, hàng thủ Liverpool để lại khoảng trống lớn trước vòng cấm, tạo điều kiện cho Caicedo dứt điểm hạ gục Giorgi Mamardashvili. Thay vì áp sát, trung vệ người Hà Lan lại chọn đứng yên và cúi người để thu hẹp góc sút của Caicedo nhưng bất thành.

Trên mạng xã hội, loạt ảnh chế về Van Dijke nhanh chóng lan truyền. Một tài khoản viết: "Van Dijk trông như đang lắc hông, tưởng mình đang đi diễn ca nhạc à?". CĐV khác bình luận: "Không thể hiểu nổi cách xử lý của Van Dijk". Một người khác châm biếm: "Van Dijk thủ thế này, thì Liverpool thua có 2 bàn là quá ít".

Tuy nhiên, có bộ phận CĐV Liverpool cho rằng Van Dijk bị động và phân tâm trong tình huống này khi còn bận theo kèm tiền vệ Malo Gusto đang trên đà băng lên.

Phát biểu sau trận, Van Dijk cho biết: "Tôi đã nói nhiều lần rằng mùa giải này rất khó khăn cho Liverpool, không chỉ vì kết quả mà còn vì những gì diễn ra bên ngoài sân cỏ".

Liverpool lộ rõ sự bất ổn dù vừa trải qua kỳ chuyển nhượng đắt đỏ nhất lịch sử CLB. Thầy trò HLV Arne Slot đã thua 3 trận liên tiếp và còn nhiều điều phải làm để bảo vệ ngôi vương Premier League cũng như tranh chấp chức vô địch Champions League.

Ở trận kế tiếp, Liverpool sẽ tiếp đón MU tại Anfield ở vòng 8 Premier League vào ngày 19/10.

