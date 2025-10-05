Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Pha phòng ngự gây tranh cãi của Van Dijk

  • Chủ nhật, 5/10/2025 07:44 (GMT+7)
  • 46 phút trước

Trung vệ Virgil van Dijk vướng chỉ trích sau tình huống để Moises Caicedo thoải mái sút tung lưới Liverpool trong thất bại 1-2 trước Chelsea ở vòng 7 Premier League rạng sáng 5/10.

Van Dijk anh 1

Pha bóng khiến Van Dijk bị chế nhạo.

Phút 14, hàng thủ Liverpool để lại khoảng trống lớn trước vòng cấm, tạo điều kiện cho Caicedo dứt điểm hạ gục Giorgi Mamardashvili. Thay vì áp sát, trung vệ người Hà Lan lại chọn đứng yên và cúi người để thu hẹp góc sút của Caicedo nhưng bất thành.

Trên mạng xã hội, loạt ảnh chế về Van Dijke nhanh chóng lan truyền. Một tài khoản viết: "Van Dijk trông như đang lắc hông, tưởng mình đang đi diễn ca nhạc à?". CĐV khác bình luận: "Không thể hiểu nổi cách xử lý của Van Dijk". Một người khác châm biếm: "Van Dijk thủ thế này, thì Liverpool thua có 2 bàn là quá ít".

Tuy nhiên, có bộ phận CĐV Liverpool cho rằng Van Dijk bị động và phân tâm trong tình huống này khi còn bận theo kèm tiền vệ Malo Gusto đang trên đà băng lên.

Phát biểu sau trận, Van Dijk cho biết: "Tôi đã nói nhiều lần rằng mùa giải này rất khó khăn cho Liverpool, không chỉ vì kết quả mà còn vì những gì diễn ra bên ngoài sân cỏ".

Liverpool lộ rõ sự bất ổn dù vừa trải qua kỳ chuyển nhượng đắt đỏ nhất lịch sử CLB. Thầy trò HLV Arne Slot đã thua 3 trận liên tiếp và còn nhiều điều phải làm để bảo vệ ngôi vương Premier League cũng như tranh chấp chức vô địch Champions League.

Ở trận kế tiếp, Liverpool sẽ tiếp đón MU tại Anfield ở vòng 8 Premier League vào ngày 19/10.

Mọi góc độ về siêu phẩm đá phạt của Szoboszlai Tối 31/8, Szoboszlai ghi bàn từ cú sút phạt ở khoảng cách 30 mét, giúp Liverpool thắng Arsenal 1-0 trên sân nhà.

Cuốn sách “Bring the Noise” của nhà báo chuyên gia bóng đá Đức Raphael Honigstein mang tới góc nhìn trọn vẹn về sự nghiệp của Jurgen Klopp, bao gồm cả mối lương duyên bất thành với Manchester United.

Duy Luân

Van Dijk Liverpool FC Van Dijk liverpool

    Đọc tiếp

    CDV MU lap tuc 'yeu' Lammens hinh anh

    CĐV MU lập tức 'yêu' Lammens

    1 giờ trước 07:01 5/10/2025

    0

    Đêm 4/10, tân binh Senne Lammens được hàng nghìn CĐV MU hát vang tên trên khán đài trong trận thắng Sunderland 2-0 thuộc vòng 7 Premier League.

    Loi nhan cua Hojlund den Sesko hinh anh

    Lời nhắn của Hojlund đến Sesko

    2 giờ trước 07:00 5/10/2025

    0

    Tiền đạo Rasmus Hojlund gửi lời chúc tới Benjamin Sesko sau khi tân binh người Slovenia lập công cho MU trong chiến thắng 2-0 trước Sunderland ở vòng 7 Premier League hôm 4/10.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý