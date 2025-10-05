Saudi Arabia ra giá kỷ lục thế giới cho Kane

Al-Hilal sẵn sàng chi số tiền lên đến 261 triệu bảng để chiêu mộ Harry Kane từ Bayern Munich.

Kane được nhiều đội bóng săn đón. Ảnh: Reuters.

Theo tờ Bild (Đức), Al-Hilal chưa từ bỏ tham vọng sở hữu Kane, dù từng thất bại khi cố chen vào thương vụ giữa Bayern và Tottenham vào mùa hè 2023. Nhà báo Christian Falk tiết lộ rằng đội bóng Saudi Pro League thậm chí cân nhắc mức lương lên tới 100 triệu bảng mỗi năm để mời gọi chân sút 32 tuổi.

Nếu chấp nhận đến Saudi Arabia, Kane sẽ phá kỷ lục chuyển nhượng thế giới, vượt mặt bản hợp đồng Neymar của PSG vào năm 2017 (193 triệu bảng).

Sức hút của Kane càng lớn khi đang thể hiện phong độ chói sáng ở mùa giải 2025/26. Chỉ sau 9 trận, anh ghi 17 bàn và lập hàng loạt kỷ lục. Đáng chú ý, Kane vừa trở thành cầu thủ cán mốc 100 bàn nhanh nhất lịch sử các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, chỉ sau 104 trận - nhanh hơn Cristiano Ronaldo và Erling Haaland (cùng 105 trận).

Mặc những tin đồn liên quan đến Premier League, Saudi Arabia hay Barcelona, Kane từng nhiều lần khẳng định anh và gia đình đang “ổn định và hạnh phúc” tại Munich. Anh nhấn mạnh mong muốn tiếp tục gắn bó với Bayern, đồng thời thể hiện niềm tin vào dự án của đội bóng dưới thời ban huấn luyện hiện tại.

Về phía Bayern, Giám đốc thể thao Max Eberl cho biết khả năng gia hạn hợp đồng với Kane sau năm 2027 là “hoàn toàn khả thi”. Ông khẳng định đội bóng sẽ làm mọi cách để giữ chân ngôi sao số một của họ dài hạn.

