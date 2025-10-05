Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lời nhắn của Hojlund đến Sesko

  • Chủ nhật, 5/10/2025 07:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tiền đạo Rasmus Hojlund gửi lời chúc tới Benjamin Sesko sau khi tân binh người Slovenia lập công cho MU trong chiến thắng 2-0 trước Sunderland ở vòng 7 Premier League hôm 4/10.

Sesko liên tục ghi bàn cho MU.

Trên sân Old Trafford, Mason Mount mở tỷ số ở phút thứ 8 trước khi Sesko nhân đôi cách biệt ở phút 31, khép lại trận đấu chỉ sau hơn nửa giờ thi đấu. Đây là chiến thắng thứ ba của MU kể từ đầu mùa, giúp họ vươn lên xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng.

Sau trận đấu, Sesko đăng tải hình ảnh ăn mừng lên mạng xã hội và nhanh chóng nhận được bình luận từ Hojlund. Tiền đạo người Đan Mạch hiện khoác áo Napoli theo dạng cho mượn từ MU để tìm cơ hội thi đấu thường xuyên hơn. Anh viết ngắn gọn: “Chúc mừng bạn tôi".

Đây là hành động thể hiện sự ủng hộ của Hojlund dành cho Sesko, dù chính anh là người buộc phải rời MU do CLB quyết định chiêu mộ cầu thủ người Slovenia trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Trước đó, Hojlund từng mong muốn tiếp tục ở lại Old Trafford để cạnh tranh vị trí.

Dù không thành công tại MU, Hojlund đang thi đấu ấn tượng ở Napoli. Anh ghi 3 bàn sau 5 trận tại Serie A và tiếp tục “nổ súng” ở Champions League. Việc Romelu Lukaku chấn thương cũng giúp cầu thủ người Đan Mạch trở thành mắt xích quan trọng trong hệ thống của HLV Antonio Conte.

Sau khi lập công cho MU, Sesko sẽ trở về hội quân cùng đội tuyển Slovenia, chuẩn bị cho các trận gặp Kosovo vào ngày 10/10 và Thụy Sĩ vào ngày 13/10 trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2026.

2 bàn thắng giúp MU hạ Chelsea Đêm 20/9, MU chật vật đánh bại Chelsea 2-1 trên sân nhà ở trận cầu tâm điểm vòng 5 Premier League nhờ bàn thắng của Bruno Fernandes và Casemiro.

