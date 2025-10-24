Chiến thắng khiến MU phải đau đầu

Ruben Amorim đang đối mặt với một nghịch lý thú vị tại Manchester United: khi mọi thứ bắt đầu vào guồng, ông lại phải quyết định xem có nên thay đổi.

MU vừa giành chiến thắng trước Liverpool tại Anfield.

Câu chuyện xoay quanh Benjamin Sesko – bản hợp đồng trị giá 66,4 triệu bảng – người vừa bị đẩy lên ghế dự bị trong trận thắng vang dội trước Liverpool.

Bài toán Sesko

Đó là một quyết định táo bạo, thậm chí mạo hiểm. Sesko đang vào phom, ghi hai bàn trong hai trận liên tiếp, nhưng Amorim chọn gạt anh để sử dụng hàng công không trung phong - thứ vũ khí từng được ông thử nghiệm hồi đầu mùa. Và như một nghịch lý đầy ngọt ngào, chính lựa chọn đó đã giúp Man United thắng thuyết phục ngay tại Anfield - nơi họ thường xuyên bị “bắt nạt” suốt gần một thập kỷ qua.

Không có một trung phong cắm, Man United lại chơi thứ bóng đá sinh động và gắn kết nhất kể từ khi Amorim tới. Bộ ba Bryan Mbeumo, Mason Mount và Matheus Cunha di chuyển liên tục, tráo vị trí linh hoạt, pressing tầm cao với tốc độ và sự quyết liệt khiến Liverpool nghẹt thở.

Chỉ mất hai phút, Mbeumo trừng phạt sai lầm của đối thủ bằng cú dứt điểm lạnh lùng sau đường kiến tạo tinh tế của Amad. Đó không chỉ là bàn thắng, mà là lời tuyên bố: Man United có thể thắng theo cách mới - nhanh hơn, gọn hơn, và thông minh hơn.

Đã tới lúc MU đưa Sesko trở lại đội hình chính?

Thế nhưng, bóng đá luôn tàn nhẫn với những người thành công quá nhanh. Khi làn gió hứng khởi ở Anfield dần lắng lại, Amorim hiểu rằng ông sắp phải đưa ra một trong những quyết định quan trọng nhất mùa này: giữ nguyên công thức không trung phong đang thăng hoa, hay khôi phục vai trò trung tâm cho Sesko - cầu thủ được chiêu mộ để trở thành tương lai hàng công Old Trafford.

Về lý thuyết, “đội hình chiến thắng không nên thay đổi”. Nhưng thực tế, Amorim biết rất rõ giới hạn của hệ thống này.

Lối chơi không trung phong giúp Man United tạo đột biến và pressing tốt, nhưng về lâu dài, họ cần một sát thủ vòng cấm - người có thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng ổn định. Và ở Old Trafford hiện nay, chỉ có Sesko đáp ứng điều đó. Cầu thủ người Slovenia bắt đầu hòa nhập với Premier League, ghi bàn vào lưới Brentford và Sunderland, cho thấy bản năng chọn vị trí và dứt điểm tinh tế - phẩm chất mà Mbeumo, Mount hay Cunha dù nỗ lực, vẫn chưa đạt tới.

Chờ biệt tài Amorim

Amorim hiểu, nếu muốn Man United thực sự trở thành tập thể đủ sức tranh top 4, ông cần một tay săn bàn đúng nghĩa. Và 66,4 triệu bảng đầu tư cho Šeško không thể mãi nằm trên băng ghế dự bị.

Mason Mount sẽ bị mất chỗ?

Song, cũng chính vì thế, quyết định này mang tính hai mặt: đưa Sesko trở lại đồng nghĩa với việc phá vỡ cấu trúc đã hoạt động trơn tru ở Anfield; ngược lại, tiếp tục tin vào sơ đồ không tiền đạo có thể khiến United đánh mất thứ vũ khí lợi hại nhất - bàn thắng dễ dàng.

Câu hỏi còn lại là: ai sẽ phải nhường chỗ? Bryan Mbeumo, với phong độ ấn tượng và tốc độ đột phá bên cánh phải, gần như chắc suất. Sự lựa chọn vì thế chỉ có thể là giữa Mount và Cunha.

Mount mang lại sự năng động và khả năng pressing dày đặc ở trung lộ; còn Cunha - trở lại sau thời gian ngồi dự bị - lại chứng tỏ khả năng kiểm soát nhịp độ và cầm bóng thông minh trong trận thắng Liverpool. Amorim đang đứng trước tình huống không ai thua, mà chỉ có thể chọn người thắng hơn một chút.

Từ một tập thể từng bế tắc, thiếu sinh khí và phụ thuộc vào những khoảnh khắc cá nhân, Manchester United giờ đang sở hữu hàng công khiến chính HLV của họ phải đau đầu vì… thừa lựa chọn. Với Amorim, đó là dấu hiệu của một đội bóng đang dần tìm lại chính mình - nơi ông có thể xoay chuyển chiến thuật, thử nghiệm hệ thống, mà không lo lắng về chất lượng đầu ra.

Trận gặp Brighton sắp tới không chỉ là bài kiểm tra cho phong độ, mà còn cho triết lý bóng đá mà Amorim đang xây dựng: một Man United không phụ thuộc vào ngôi sao, nhưng vẫn đủ bản lĩnh để đưa ngôi sao đúng nghĩa trở lại đúng chỗ. Dù lựa chọn ra sao, Amorim làm được điều mà Old Trafford chờ đợi từ lâu - khơi lại niềm tin rằng dưới ánh đèn của “Nhà hát của những giấc mơ”, vẫn có chỗ cho cả sự liều lĩnh và tầm nhìn.