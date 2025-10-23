Câu chuyện trở lại bóng đá Anh của Andy Carroll - từng là bản hợp đồng đắt giá nhất xứ sở sương mù, dần biến thành thảm họa.

Andy Carroll vỡ mộng khi trở lại Anh chơi bóng.

Ở tuổi 36, chân sút một thời của tuyển Anh được kỳ vọng sẽ trở thành điểm tựa cho Dagenham & Redbridge, nhưng thực tế phũ phàng đang đẩy cả anh lẫn CLB xuống vực sâu.

Trong ngày ra mắt đội, Carroll lĩnh thẻ đỏ trực tiếp, đánh dấu khởi đầu tệ hại cho hành trình tái xuất bóng đá Anh. Sau đó, Dagenham tiếp tục sa sút thảm hại, tụt xuống vị trí thứ 21 tại National League South với 11 điểm, đối mặt nguy cơ rớt hạng.

Thảm cảnh chưa dừng lại khi CLB này vừa thua sốc 1-2 trên sân nhà trước đội bán chuyên Horsham. Kết quả khiến HLV Lee Bradbury phải đối mặt với làn sóng phẫn nộ dữ dội từ khán giả nhà.

Trái ngược, HLV Dom Di Paola của Horsham hân hoan: "Chúng tôi đánh bại một đội chuyên nghiệp, trong khi các cầu thủ chạy thẳng từ chỗ làm tới sân. Thật không thể tin nổi. Danny Barker chơi như quái vật. Đây là nhóm cầu thủ tuyệt vời nhất mà tôi từng dẫn dắt".

Với Dagenham, thất bại không chỉ là nỗi xấu hổ, mà còn gióng lên hồi chuông báo động cho một dự án từng được kỳ vọng hồi sinh bằng danh tiếng của Carroll. Bản thân tiền đạo giờ đang vật lộn ở giải hạng 6. Anh chưa có bàn thắng hay kiến tạo nào.

Ngoài sân cỏ, cuộc sống của Carroll chẳng khá hơn. Anh liên tục xuất hiện trên các trang tin vì mối quan hệ chập chờn với nhà thiết kế Lou Teasdale. Theo The Sun, cả hai cố gắng hàn gắn, trong khi Carroll chịu áp lực giữa tình cảm và sự nghiệp tàn lụi.