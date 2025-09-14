Andy Carroll sớm vỡ mộng

Andy Carroll nhận thẻ đỏ trong trận đá chính đầu tiên cho Dagenham & Redbridge ở vòng loại thứ 2 FA Cup hôm 13/9.

Andy Carroll trở lại xứ sở sương mù trong màu áo CLB hạng 6 National League South mùa hè này, nhưng những ngày đầu của anh nhanh chóng biến thành thảm họa.

Chân sút 36 tuổi bỏ lỡ giai đoạn khởi đầu mùa giải vì chấn thương gân kheo. Khi tái xuất, Carroll vào sân từ ghế dự bị trong thất bại 2-5 trước Worthing tuần trước. Đến trận vòng loại FA Cup gặp Bedford, anh thậm chí còn được trao cơ hội đá chính và mang băng đội trưởng.

Thế nhưng, niềm vui ấy ngắn chẳng tày gang. Trước khi hiệp một khép lại, Carroll bị truất quyền thi đấu sau pha tranh chấp bóng bổng, khi cùi chỏ của anh vung quá mạnh trúng mặt đối phương. Ban đầu trọng tài còn do dự, nhưng sau đó không ngần ngại rút thẻ đỏ trực tiếp.

Tình huống này khiến Carroll trở thành tâm điểm châm biếm trên mạng xã hội. Nhiều CĐV mỉa mai: “Vậy là thêm ba trận nữa anh ta lại vắng mặt”, “Thể trạng kém và thiếu chuyên nghiệp, quả là bản hợp đồng tuyệt vời”, hay “Giờ Carroll có thể đi du lịch với bạn gái rồi, thật lãng phí”.

Trước khi Carroll rời sân, Dagenham & Redbridge vẫn dẫn 1-0. Nhưng lợi thế ấy không được bảo toàn, bởi Bedford kịp gỡ hòa ở phút bù giờ, buộc hai đội phải đá lại vào ngày 17/9.

Một khởi đầu đáng quên cho cựu tiền đạo Liverpool, người từng được kỳ vọng sẽ mang kinh nghiệm Premier League giúp CLB mới thăng tiến, nhưng lại sớm trở thành gánh nặng.