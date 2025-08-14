Andy Carroll và vòng xoáy 'độc hại' của một mối tình chớp nhoáng

Cuộc chia tay đầy căng thẳng của tiền đạo Andy Carroll và người đẹp Lou Teasdale xuất phát từ việc "rượu một bên và em một bên".

Andy Carroll vẫn thích cuộc sống buông thả như mái tóc của anh

Với người ngoài, Andy Carroll đang sống giấc mơ: triệu phú, cầu thủ nổi tiếng, những chuyến nghỉ dưỡng xa hoa tại Pháp bên bạn gái xinh đẹp Lou Teasdale. Nhưng đằng sau lớp vỏ hào nhoáng trên mạng xã hội, câu chuyện thực tế lại phức tạp và nhiều vết nứt hơn người ta tưởng.

Theo bạn bè của cựu tiền đạo tuyển Anh, mối quan hệ giữa Carroll và Lou - chuyên gia trang điểm nổi tiếng, bà mẹ đơn thân - đang trục trặc nghiêm trọng vì khác biệt lối sống. Lou vốn sống tỉnh táo, mong bạn trai từ bỏ hoàn toàn bia rượu. Carroll thì phản đối. Trong suốt một năm hẹn hò, Lou từng được xem là “điểm tựa” tinh thần cho Carroll, nhưng mối quan hệ đã biến thành vòng xoáy mệt mỏi: vừa không thể sống cùng, vừa khó sống thiếu nhau.

Mọi chuyện bùng nổ sau hai vụ cãi vã trong tình trạng say xỉn ở đảo tiệc tùng Mykonos, Hy Lạp - khiến Carroll bị cảnh sát thẩm vấn chỉ vài tuần trước chia tay. Bạn bè tiết lộ, Lou muốn điều tốt nhất cho Carroll, nhưng anh không sẵn sàng cam kết thay đổi.

Mối tình này vốn bắt đầu chóng vánh. Chỉ vài tuần sau khi chia tay ngôi sao truyền hình Billi Mucklow vào mùa hè 2024, Carroll công khai hẹn hò Lou. Tháng 10, anh còn úp mở chuyện cầu hôn bằng biểu tượng nhẫn trên Instagram. Nhưng “thời kỳ trăng mật” sớm tan vỡ khi những trận cãi vã - và mùi rượu trên hơi thở Carroll - phá hỏng mọi thứ.

Sự nghiệp Andy Carroll giờ lao đao.

Việc Carroll rời Bordeaux để trở lại Anh khoác áo Dagenham & Redbridge được cho là chất xúc tác khiến khủng hoảng bùng nổ. Anh tuyên bố chỉ muốn tập trung cho bóng đá và các con, song người thân lo ngại vòng xoáy “độc hại” sẽ tái diễn. Chỉ vài ngày sau chia tay, cả hai đã tranh luận xem ai là người chủ động chấm dứt mối tình này.

Lou không lên tiếng, chỉ đăng ảnh thư giãn trên du thuyền ở Ibiza. Carroll cũng im lặng. Có thể, với Lou, Carroll vẫn là số một. Nhưng với Carroll, Lou dường như đã không còn là “chân ái”. Và như mọi mối tình ồn ào, thứ còn lại sau những tấm ảnh lung linh là câu hỏi: liệu ai trong họ sẽ thật sự thay đổi, hay tất cả sẽ lại trôi về vết xe đổ cũ?