Andy Carroll chia tay bạn gái vì mạng xã hội

Cựu tiền đạo Premier League, Andy Carroll, chấm dứt mối quan hệ với thợ trang điểm nổi tiếng Lou Teasdale sau hàng loạt cuộc tranh cãi căng thẳng.

Carroll và Teasdale không thể hàn gắn mối quan hệ.

TheoThe Mirror, cầu thủ 36 tuổi thông báo chia tay Teasdale, bày tỏ sự mệt mỏi với lối sống theo kiểu người nổi tiếng và thói quen liên tục đăng bài trên mạng xã hội của cô. Sau khi chia tay với vợ cũ Billi Mucklow vào tháng 9 năm ngoái, Carroll công khai quen Teasdale chỉ vài tuần sau.

Mối quan hệ giữa Andy Carroll và Lou Teasdale rơi vào khủng hoảng sau hai vụ tranh cãi nảy lửa trong kỳ nghỉ tại đảo Mykonos, Hy Lạp vào tháng 6. Carroll bị cảnh sát thẩm vấn hai lần vì tranh cãi cùng bạn gái.

Dù không bị bắt giữ và không có hành động pháp lý nào được thực hiện, các sự việc này làm rạn nứt mối quan hệ của cặp đôi. Một nguồn tin thân cận tiết lộ với The Sun: “Andy chán ngán với những yêu cầu của Lou và lối sống kiểu người ảnh hưởng trên mạng xã hội của cô ấy. Cô ấy luôn đăng bài trên mạng xã hội, điều mà Andy ghét. Anh ấy đã nói lời chia tay trong tuần này”.

Carroll sau đó cũng xóa sạch mọi hình ảnh về Teasdale trên các tài khoản mạng xã hội của mình, đánh dấu sự kết thúc của mối quan hệ. Ở tuổi 36, cựu sao Liverpool từng gây chú ý khi đầu quân cho Dagenham & Redbridge - đội bóng đang chơi ở giải hạng 6 nước Anh.

Anh trở thành cầu thủ tự do khi chia tay Bordeaux cuối mùa trước. Dù có nhiều lời mời hấp dẫn từ Pháp, Italy và Tây Ban Nha, Carroll hồi hương để gần gia đình và chăm sóc 5 người con.