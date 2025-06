Carroll 2 lần bị cảnh sát thẩm vấn

Theo The Sun, Carroll bị cáo buộc hành xử không đúng mực trong cuộc cãi vã đầu tiên tại nhà hàng Nikolus Tavern. Một nhân viên tại đây cho biết: "Chúng tôi nhận ra ngay anh ta là Andy Carroll, cầu thủ bóng đá. Anh ấy có vẻ say rượu và rất giận dữ với bạn gái. Anh ấy sử dụng những lời lẽ không hay, hành xử rất không đúng mực. Cô gái trông rất buồn bã".

Cảnh sát đến và đưa Carroll ra ngoài trò chuyện. Sau đó, anh được phép quay lại với Lou.

Nhân viên nhà hàng cho biết: "Sau cuộc nói chuyện với cảnh sát, anh ấy được phép quay lại và cặp đôi rời đi sau khi thanh toán bữa ăn. Andy rất bình tĩnh khi cảnh sát đến. Anh ấy đứng dậy và nói chuyện với họ bên ngoài nhà hàng".

Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, cảnh sát lại phải đến khách sạn sau khi nhân viên báo cáo về việc phòng của cặp đôi bị hư hỏng. Các nhân viên cho biết Carroll được đưa đến đồn cảnh sát để thẩm vấn. Anh không bị bắt giữ và không có hành động pháp lý nào được thực hiện.

Một nhân viên khách sạn xác nhận sự việc: "Đúng, họ ở đây. Anh ấy làm hỏng cửa". Sau sự việc, Lou rời khách sạn và ở lại Soho Roc House, một câu lạc bộ riêng dành cho người nổi tiếng. Ngày hôm sau, Carroll được nhìn thấy ngồi trầm tư bên bể bơi tại câu lạc bộ bãi biển SantAnna.

Một nhân chứng khác cho biết: "Andy không uống rượu và chỉ ngồi một mình". Một nguồn tin ở Mykonos tiết lộ thêm: “Sau sự việc tại nhà hàng, lại có một sự cố xảy ra tại khách sạn. Lần này, cầu thủ bóng đá phải đến đồn cảnh sát. Chúng tôi biết rằng người phụ nữ ở nơi khác đêm hôm đó".

Một du khách Anh gặp cặp đôi khi đang đi dạo cho hay: "Chúng tôi đi ngang qua họ, và họ rõ ràng đang có một cuộc cãi vã căng thẳng. Người đàn ông, mà sau này chúng tôi nhận ra là Andy Carroll, có vẻ rất say và la hét với cô ấy rằng: 'Tôi chán rồi'".

Cặp đôi sau đó lên chuyến bay trở về Gatwick vào ngày 13/6. Nhân chứng cho biết: "Andy vẫn tiếp tục tức giận khi nói chuyện. Có thời điểm cô ấy có vẻ như đang trách anh ta vì đã đi với hai cô gái khác trong kỳ nghỉ".

Đáng chú ý, Lou chỉ chia sẻ một bức ảnh trong chuyến đi Mykonos, cảnh biển không xuất hiện bất kỳ ai. Tuy nhiên, cặp đôi có vẻ giải quyết được mâu thuẫn, với những hình ảnh mới nhất cho thấy họ dành thời gian bên nhau cùng bố Lou vào Ngày của Cha cuối tuần qua.

Carroll chia tay với vợ cũ Billi Mucklow vào tháng 9 năm ngoái. Chỉ vài tuần sau đó, Andy và Lou công khai mối quan hệ. Họ chuyển đến Pháp khi anh gia nhập Bordeaux ở giải hạng 4. Carroll vừa thông báo rời đội bóng để gần gũi hơn với các con của mình. Ngoài ba con với Billi, anh còn hai con từ mối quan hệ trước.

