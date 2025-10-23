Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tân binh 18 tuổi sắp rời MU

  • Thứ năm, 23/10/2025 19:17 (GMT+7)
  • 22 giờ trước

MU đang xem xét khả năng để hậu vệ Diego Leon ra đi theo dạng cho mượn trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026.

Dù được kỳ vọng sẽ sớm góp mặt ở các trận đấu chính thức, Leon chưa ra mắt đội một MU. Từ đầu mùa, cầu thủ người Paraguay mới chỉ thi đấu hai trận cho đội U21, với tổng cộng 108 phút ra sân.

Theo Manchester Evening News, việc để Leon sang một đội bóng ở Championship thi đấu trong nửa sau mùa giải sẽ là lựa chọn hợp lý, giúp cầu thủ trẻ làm quen với tốc độ và thể lực của bóng đá Anh.

Động thái cũng phù hợp với chiến lược phát triển cầu thủ trẻ mà MU đang áp dụng, tương tự như những gì họ làm với Harry Amass (đang chơi cho Sheffield Wednesday), Toby Collyer (West Brom) và Radek Vitek (Bristol City).

Theo đánh giá, thời điểm hiện tại không thuận lợi cho các tài năng trẻ chen chân vào đội một. MU không được dự cúp châu Âu, đồng thời bị loại sớm khỏi League Cup. Ngay cả những cầu thủ ở đội một như Joshua Zirkzee hay Kobbie Mainoo cũng gặp khó khăn trong việc cạnh tranh suất đá chính.

Ngoài ra, sự trở lại của trung vệ Lisandro Martinez trong thời gian tới càng làm tăng tính cạnh tranh ở hàng thủ. Khi hậu vệ người Argentina tái xuất, Luke Shaw khả năng sẽ được đẩy lên chơi cao hơn, cạnh tranh trực tiếp với Patrick Dorgu và Diogo Dalot ở cánh – khiến cơ hội của Leon gần như không còn.

