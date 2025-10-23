Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Bức ảnh Messi và mẹ Beckham gây chú ý

  • Thứ năm, 23/10/2025 19:00 (GMT+7)
  • 22 giờ trước

David Beckham chia sẻ hình ảnh mẹ mình lần đầu gặp Lionel Messi và khoảnh khắc giản dị này nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội.

Messi va me Beckham anh 1

Mẹ Beckham lần đầu gặp Messi.

Trên trang cá nhân, Beckham đăng bức ảnh Messi vui vẻ chụp cùng mẹ anh – bà Sandra – kèm dòng chú thích ngắn gọn mà đầy tự hào: "When your mum meets Leo for the first time" (Khi mẹ bạn gặp Leo lần đầu - PV).

Bức ảnh nhanh chóng nhận được hàng trăm nghìn lượt thích và chia sẻ, không chỉ bởi sự thân mật của nó, mà còn bởi ý nghĩa đặc biệt. Ở đó, người mẹ của huyền thoại bóng đá Anh gặp huyền thoại đương đại của thế giới bóng đá.

Messi chuyển tới Mỹ năm 2023 với thương vụ gây chấn động mà chính Beckham là người đứng sau. Từ đó, Messi cùng vợ Antonela và 3 con ổn định cuộc sống tại Miami. Tại đây, cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha đông đảo giúp anh cảm thấy gần gũi như ở quê nhà. Không còn áp lực như tại Barcelona hay PSG, Messi tận hưởng sự tự do hiếm có trong sự nghiệp.

Trong khi đó, Beckham không giấu được tự hào khi mang Messi tới MLS. Anh từng nói: "Từ ngày đầu tiên Leo đặt chân đến Miami, đó là một giấc mơ. Không chỉ cho tôi, mà cho cả bóng đá Mỹ. Chúng tôi có trong đội hình cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại".

Từ khi tới Inter Miami, Messi giúp CLB giành Leagues Cup 2023, rồi Supporters’ Shield 2024 với kỷ lục điểm số chưa từng có. Năm 2025, anh ghi 29 bàn và 19 kiến tạo, đoạt Chiếc giày vàng MLS, đồng thời đưa đội bóng của Beckham dự FIFA Club World Cup 2025.

Kane phá kỷ lục, vượt Messi và Ronaldo

Rạng sáng 23/10, Harry Kane ghi bàn trong chiến thắng 4-0 của Bayern trước Club Brugge.

36:2150 hôm qua

Messi đấm boxing đau hơn Ronaldo?

HLV quyền anh Malik Scott - từng huấn luyện nhà vô địch hạng nặng Deontay Wilder, cho rằng Lionel Messi hợp với võ đài hơn Cristiano Ronaldo.

45:2720 hôm qua

Messi đi vào lịch sử

Lionel Messi lại khiến nước Mỹ nghiêng mình khi thiết lập hàng loạt cột mốc chưa từng có trong lịch sử MLS.

18:40 21/10/2025

Cuốn “The Italian Job” do cố danh thủ Gianluca Vialli viết chung với nhà báo nổi tiếng Gabriele Marcotti mang tới độc giả góc nhìn khác biệt về bóng đá Italy, nơi cuộc chơi được coi như đánh trận.

Minh Nghi

Messi và mẹ Beckham Lionel Messi David Beckham Messi mẹ Beckham Inter Miami

  • David Beckham

    David Beckham

    David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.

    • Ngày sinh: 2/5/1975
    • Nơi sinh: Leytonstone, London, Anh
    • Chiều cao: 1,83 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Vợ: Victoria Beckam

Đọc tiếp

Bi kich cua Endrick hinh anh

Bi kịch của Endrick

1 giờ trước 16:00 24/10/2025

0

Có những câu chuyện bóng đá bắt đầu bằng ánh sáng rực rỡ và kết thúc trong im lặng.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý