Bức ảnh Messi và mẹ Beckham gây chú ý

David Beckham chia sẻ hình ảnh mẹ mình lần đầu gặp Lionel Messi và khoảnh khắc giản dị này nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội.

Mẹ Beckham lần đầu gặp Messi.

Trên trang cá nhân, Beckham đăng bức ảnh Messi vui vẻ chụp cùng mẹ anh – bà Sandra – kèm dòng chú thích ngắn gọn mà đầy tự hào: "When your mum meets Leo for the first time" (Khi mẹ bạn gặp Leo lần đầu - PV).

Bức ảnh nhanh chóng nhận được hàng trăm nghìn lượt thích và chia sẻ, không chỉ bởi sự thân mật của nó, mà còn bởi ý nghĩa đặc biệt. Ở đó, người mẹ của huyền thoại bóng đá Anh gặp huyền thoại đương đại của thế giới bóng đá.

Messi chuyển tới Mỹ năm 2023 với thương vụ gây chấn động mà chính Beckham là người đứng sau. Từ đó, Messi cùng vợ Antonela và 3 con ổn định cuộc sống tại Miami. Tại đây, cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha đông đảo giúp anh cảm thấy gần gũi như ở quê nhà. Không còn áp lực như tại Barcelona hay PSG, Messi tận hưởng sự tự do hiếm có trong sự nghiệp.

Trong khi đó, Beckham không giấu được tự hào khi mang Messi tới MLS. Anh từng nói: "Từ ngày đầu tiên Leo đặt chân đến Miami, đó là một giấc mơ. Không chỉ cho tôi, mà cho cả bóng đá Mỹ. Chúng tôi có trong đội hình cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại".

Từ khi tới Inter Miami, Messi giúp CLB giành Leagues Cup 2023, rồi Supporters’ Shield 2024 với kỷ lục điểm số chưa từng có. Năm 2025, anh ghi 29 bàn và 19 kiến tạo, đoạt Chiếc giày vàng MLS, đồng thời đưa đội bóng của Beckham dự FIFA Club World Cup 2025.