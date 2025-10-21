Messi đi vào lịch sử

Lionel Messi lại khiến nước Mỹ nghiêng mình khi thiết lập hàng loạt cột mốc chưa từng có trong lịch sử MLS.

Với 29 pha lập công và 19 đường chuyền thành bàn, Messi khép lại mùa giải MLS 2025 thông thường với 48 lần góp dấu giày vào bàn thắng, chỉ kém duy nhất kỷ lục 49 bàn và kiến tạo của Carlos Vela (LAFC, 2019).

Đáng chú ý, 28 trong 29 bàn thắng của Messi đến từ bóng sống - thành tích chưa từng xuất hiện tại MLS. Dù nhường nhiều quả phạt đền cho đồng đội, anh vẫn ẵm danh hiệu Chiếc giày vàng và trở thành cầu thủ thứ 3 kể từ năm 2005 chạm mốc 29 bàn, sau Vela và Josef Martinez. Hiệu suất trung bình 1,03 bàn/trận của Messi cũng tốt thứ nhì lịch sử giải đấu.

Không dừng lại ở đó, Messi còn phá vỡ giới hạn khi có 10 trận ghi từ hai bàn trở lên - chưa cầu thủ nào tại MLS làm được. Anh cũng dẫn đầu cả bàn thắng và kiến tạo trong một mùa, sánh ngang kỷ lục của Sebastian Giovinco (Toronto FC, 2015).

HLV Javier Mascherano không giấu nổi sự thán phục: "Sau World Cup, mọi tranh cãi đã chấm dứt. Messi là cầu thủ vĩ đại nhất mà tôi từng thấy. Ở Miami, Messi không chỉ tận hưởng bóng đá, mà còn tận hưởng cuộc sống và điều đó khiến anh ấy thăng hoa hơn bao giờ hết".

Như thường lệ, Messi chưa dừng lại. Dù hợp đồng hiện tại sắp hết hạn, anh được cho là đạt thỏa thuận sơ bộ gia hạn với Inter Miami tới năm 2027, khép lại mọi tin đồn giải nghệ.

Hat-trick ấn tượng của Messi Sáng 19/10, Lionel Messi lập hat-trick và có 1 kiến tạo trong chiến thắng 5-2 của Inter Miami trước Nashville ở vòng cuối MLS 2025.