Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Messi đi vào lịch sử

  • Thứ ba, 21/10/2025 18:40 (GMT+7)
  • 18:40 21/10/2025

Lionel Messi lại khiến nước Mỹ nghiêng mình khi thiết lập hàng loạt cột mốc chưa từng có trong lịch sử MLS.

Với 29 pha lập công và 19 đường chuyền thành bàn, Messi khép lại mùa giải MLS 2025 thông thường với 48 lần góp dấu giày vào bàn thắng, chỉ kém duy nhất kỷ lục 49 bàn và kiến tạo của Carlos Vela (LAFC, 2019).

Đáng chú ý, 28 trong 29 bàn thắng của Messi đến từ bóng sống - thành tích chưa từng xuất hiện tại MLS. Dù nhường nhiều quả phạt đền cho đồng đội, anh vẫn ẵm danh hiệu Chiếc giày vàng và trở thành cầu thủ thứ 3 kể từ năm 2005 chạm mốc 29 bàn, sau Vela và Josef Martinez. Hiệu suất trung bình 1,03 bàn/trận của Messi cũng tốt thứ nhì lịch sử giải đấu.

Không dừng lại ở đó, Messi còn phá vỡ giới hạn khi có 10 trận ghi từ hai bàn trở lên - chưa cầu thủ nào tại MLS làm được. Anh cũng dẫn đầu cả bàn thắng và kiến tạo trong một mùa, sánh ngang kỷ lục của Sebastian Giovinco (Toronto FC, 2015).

HLV Javier Mascherano không giấu nổi sự thán phục: "Sau World Cup, mọi tranh cãi đã chấm dứt. Messi là cầu thủ vĩ đại nhất mà tôi từng thấy. Ở Miami, Messi không chỉ tận hưởng bóng đá, mà còn tận hưởng cuộc sống và điều đó khiến anh ấy thăng hoa hơn bao giờ hết".

Như thường lệ, Messi chưa dừng lại. Dù hợp đồng hiện tại sắp hết hạn, anh được cho là đạt thỏa thuận sơ bộ gia hạn với Inter Miami tới năm 2027, khép lại mọi tin đồn giải nghệ.

Hat-trick ấn tượng của Messi Sáng 19/10, Lionel Messi lập hat-trick và có 1 kiến tạo trong chiến thắng 5-2 của Inter Miami trước Nashville ở vòng cuối MLS 2025.

Messi lập hat-trick, đi vào lịch sử MLS

Sáng 19/10, Lionel Messi lập hat-trick và có 1 kiến tạo trong chiến thắng 5-2 của Inter Miami trước Nashville ở vòng cuối MLS 2025.

08:26 19/10/2025

Ansu Fati là món hời lớn với Monaco

Ansu Fati, tài năng trẻ từng được ví như "người kế thừa Lionel Messi" tại Barcelona, đang chứng kiến sự nghiệp của mình bước sang chương mới đầy hứa hẹn tại AS Monaco.

06:41 16/10/2025

Lịch trình khó tin của Messi

Lionel Messi một lần nữa chứng minh tại sao anh được xem là cầu thủ hay nhất mọi thời, khi tỏa sáng liên tục chỉ trong vài ngày, bất chấp thời gian di chuyển và các điều kiện gây trở ngại.

06:17 16/10/2025

Cuốn tự truyện “Basta: My Life, My Truth” xuất bản năm 2019 của kể lại sự nghiệp Marco van Basten dưới góc nhìn thứ nhất. Huyền thoại người Hà Lan khép lại sự nghiệp ở tuổi 28 khi dính chấn thương mắt cá.

Minh Nghi

Messi đáng sợ Lionel Messi Messi Inter Miami kỷ lục

    Đọc tiếp

    Alvarez muon roi Atletico hinh anh

    Alvarez muốn rời Atletico

    33 phút trước 18:00 24/10/2025

    0

    Tiền đạo Julian Alvarez từ chối lời đề nghị gia hạn hợp đồng từ Atletico Madrid, bất chấp việc đội bóng của HLV Diego Simeone đưa ra những điều khoản hấp dẫn.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý