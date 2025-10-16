Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lịch trình khó tin của Messi

  • Thứ năm, 16/10/2025 06:17 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Lionel Messi một lần nữa chứng minh tại sao anh được xem là cầu thủ hay nhất mọi thời, khi tỏa sáng liên tục chỉ trong vài ngày, bất chấp thời gian di chuyển và các điều kiện gây trở ngại.

Messi vẫn thi đấu cho Inter Miami và tập trung cùng tuyển Argentina cho loạt trận FIFA Days tháng 10.

Trong một lịch trình dày đặc đến kinh ngạc, Messi tham gia tập luyện cùng đội tuyển Argentina trong hai ngày từ 8-10/10, sau đó quay về hội quân cùng Inter Miami để kịp tham dự trận đấu ở vòng 33 MLS hôm 12/10.

Điều đáng nói, ngay khi trở về chơi cho Inter Miami, Leo lập tức tỏa sáng với 2 bàn thắng và kiến tạo 1 lần, góp công lớn trong chiến thắng 4-0 trước Atlanta United.

Trên sân nhà Chase, Messi ghi cú đúp ở các phút 39 và 67 giúp mang về 3 điểm cho Inter Miami. Các pha lập công nói trên giúp Messi xây chắc ngôi vị vua phá lưới MLS với 26 bàn, hơn người xếp sau Denis Bouanga của LAFC 2 bàn.

Không dừng lại ở đó, ngay sau chiến thắng 4-0 trước Atlanta United, anh lập tức trở lại đội tuyển Argentina để ra sân cho trận giao hữu với Puerto Rico. Và như thường lệ, Messi lại là tâm điểm khi để lại kiến tạo giúp Argentina đè bẹp đối thủ với tỷ số đậm 6-0.

Ở tuổi 38, dù chịu nhiều nghi ngờ về thể trạng, Messi vẫn duy trì phong độ đỉnh cao và lịch trình bận rộn đến mức khó tin. Khả năng thích nghi và tỏa sáng với lịch trình khắc nghiệt này không chỉ thể hiện thể lực phi thường mà còn là minh chứng cho tài năng của Messi.

Anh đáp ứng kỳ vọng ở cả câu lạc bộ lẫn đội tuyển và làm điều đó với sự xuất sắc hiếm có, như thể mọi thử thách đều trở nên dễ dàng dưới đôi chân ma thuật của mình.

FIFA muốn tạo thay đổi lớn ở World Cup 2026

Theo tiết lộ từ AS, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) có thể mở rộng số lượng đăng ký cầu thủ trong đội hình các đội tuyển quốc gia cho World Cup 2026.

7 giờ trước

Tường Linh

Messi Lionel Messi Argentina

