Messi lập hat-trick, đi vào lịch sử MLS

Sáng 19/10, Lionel Messi lập hat-trick và có 1 kiến tạo trong chiến thắng 5-2 của Inter Miami trước Nashville ở vòng cuối MLS 2025.

Messi có mùa giải phi thường về thống kê tại MLS.

Messi được SofaScore chấm điểm 10 cho màn trình diễn gần như hoàn hảo. Anh mở tỷ số trận đấu ở phút 34, với một pha dứt điểm từ xa sở trường. Inter Miami sau đó gặp khó khi để đối thủ ghi liền 2 bàn dẫn lại 2-1.

Tuy nhiên, trong ngày Messi thi đấu thăng hoa, không ai cản nổi Inter Miami. Phút 63, Messi ghi bàn từ chấm phạt đền san hòa 2-2. Đến phút 81, Messi hoàn tất cú hat-trick với một pha cứa lòng hoàn hảo mang thương hiệu của mình.

Ở phút bù giờ 90+1, Leo còn có pha dọn cỗ cho đồng đội Segovia đệm bóng vào lưới trống. Messi cán mốc 29 bàn và 16 kiến tạo chỉ sau 28 trận ra sân ở mùa giải vòng đấu thường niên của MLS.

Theo Opta, kết thúc mùa giải thường niên, Messi dẫn đầu mọi thông số của MLS về số bàn thắng, kiến tạo, dứt điểm, tạo cơ hội lẫn rê bóng. Đây là điều chưa từng có trong lịch sử giải đấu.

Gần như Messi sẽ nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất mùa của MLS 2025 và danh hiệu Vua kiến tạo. Mùa trước, Messi cũng đã nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất mùa MLS.

Messi dẫn đầu MLS mùa này về mọi thông số tấn công quan trọng nhất.

Ngoài ra, Messi gần như sáng cửa lên ngôi Vua phá lưới MLS, khi có 29 bàn, hơn Denis Bouanga của Los Angeles FC 5 bàn. Ở trận đấu diễn ra vào sáng 19/10, đồng đội của Son Heung-min cần ghi 6 bàn trên sân của Colorado Rapids để vượt qua Messi.

Điều đáng nói, Messi mới chỉ ghi 1 bàn từ phạt đền trong cả mùa MLS. Chiến thắng 5-2 trước Nashville ở vòng cuối là lần đầu tiên Messi nhận trọng trách đá phạt đền cho Inter Miami ở MLS 2025.

Ngoài ra, Messi cũng có kiến tạo thứ 399 trong sự nghiệp. Chiến thắng tưng bừng ở vòng cuối MLS giúp Inter Miami tiến vào vòng play-off đua vô địch với vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng.