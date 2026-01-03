Aston Villa tạm chiếm vị trí thứ hai của Man City

Tối 3/1, Aston Villa đánh bại Nottingham Forest 3-1 thuộc vòng 20 Premier League để tạm thời rút ngắn cách biệt với Arsenal xuống còn 3 điểm.

Aston Villa trở lại mạch thắng.

Trên sân Villa Park, Aston Villa dâng cao đội hình, tạo sức ép liên tục. Ollie Watkins sớm có cơ hội mười mươi ở phút thứ 2 nhưng không thắng được thủ môn John Victor trong pha đối mặt.

Dù vậy, điều đó không làm giảm nhịp tấn công của đội chủ nhà. Buendia, McGinn và Rogers liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự Forest bằng những pha lên bóng tốc độ đầy khó chịu.

Forest cũng không hoàn toàn lép vế. Đội khách có một vài tình huống phản công sắc bén, đáng chú ý là cú dứt điểm hiểm hóc của Hutchinson buộc Emiliano Martinez phải trổ tài cứu thua ở phút 30.

Tuy nhiên, phần lớn thời gian hiệp một vẫn thuộc về Aston Villa, trong bối cảnh đội chủ nhà không ít lần đòi penalty nhưng đều bị trọng tài từ chối.

Bước ngoặt đến ở phút bù giờ hiệp một. Từ đường chuyền tinh tế của Morgan Rogers, Ollie Watkins tung cú sút kỹ thuật đưa bóng găm thẳng vào góc cao, mở tỷ số 1-0 cho Aston Villa và giải tỏa sức ép tâm lý.

Sang hiệp hai, thế trận càng trở nên thuận lợi cho đội chủ nhà. Chỉ ba phút sau giờ nghỉ, đội trưởng John McGinn nhân đôi cách biệt với pha dứt điểm quyết đoán.

Forest nỗ lực vùng lên và được đền đáp bằng bàn rút ngắn tỷ số của Morgan Gibbs-White ở phút 62, thắp lại hy vọng cho đội khách.

Tuy nhiên, sai lầm tai hại của thủ môn John Victor ở phút 73 chấm dứt mọi nỗ lực. McGinn tận dụng cơ hội, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 3-1 cho Aston Villa.

Aston Villa thắng 12/13 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Trước khi thua Arsenal 1-4 ở vòng 19 Premier League, thầy trò HLV Emery toàn thắng cả 11 trận liên tiếp.