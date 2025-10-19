HLV Wilshere có khởi đầu ác mộng

Tối 18/10, Luton Town nhận thất bại cay đắng 0-2 trước Mansfield Town ngay trên sân nhà, biến trận ra mắt của huấn luyện viên Jack Wilshere thành cơn ác mộng.

Trận ra mắt của Jack Wilshere với tư cách HLV Luton kết thúc trong thất bại.

Đầu tuần này, cựu tiền vệ Arsenal đạt thỏa thuận để trở thành huấn luyện viên trưởng mới của Luton Town, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp huấn luyện của anh.

Luton Town kỳ vọng Wilshere, với kinh nghiệm phát triển tài năng trẻ và phong cách huấn luyện đầy triển vọng, sẽ giúp đội bóng lấy lại sự ổn định và hướng tới mục tiêu thăng hạng. Song, trong trận đấu đầu tiên được chờ đợi ngay trên sân nhà của HLV Wilshere, Luton đã chơi bạc nhược.

Luton thậm chí đá hỏng quả phạt đền ở phút 34, bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số. Để rồi, chủ nhà phải trả giá với bàn thắng từ Mansfield chỉ 6 phút sau. Phút 40, hậu vệ của Luton để mất bóng tạo cơ hội cho Rhys Oates dứt điểm xuất sắc từ rìa vòng cấm, mở tỷ số trận đấu.

Sang hiệp hai, Mansfield tiếp tục gây áp lực và ấn định chiến thắng 2-0 ở phút 59. Sau trận đấu, tân HLV Wilshere chia sẻ: "Tôi chắc chắn rút ra một số bài học từ trận hôm nay. Trong suốt quá trình theo dõi đội bóng trước khi nhận vị trí, tôi đã nhận thấy một số điều, và khi trực tiếp làm việc, cảm nhận thực tế giúp tôi hiểu rõ hơn."

Luton là đội bóng sa sút gây bất ngờ nhất ở Anh hai năm qua.

"Chúng tôi biết rằng, khi một đội bóng từ Premier League rơi xuống League One chỉ trong hai mùa giải, chắc chắn có điều gì đó cần khắc phục, và chúng tôi nhận thức được điều này", HLV 33 tuổi nói.

Hai năm trước, Luton Town từng gây bất ngờ ở Ngoại hạng Anh. Giờ đây, CLB này phải vật lộn cho cuộc chiến sinh tồn ở League One, giải hạng Hai nước Anh.

Đây là lần ký hợp đồng dài hạn chính thức làm HLV trưởng đội một đầu tiên của Wilshere, và người hâm mộ đang rất chờ đợi xem anh sẽ mang lại điều gì cho đội bóng mới. Sau Mikel Arteta và Cesc Fabregas, Wilshere sẽ tiếp nối trào lưu huấn luyện của các cựu cầu thủ Arsenal thế hệ 8x và 9x.