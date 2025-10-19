Tỷ phú của Forest muốn tự làm HLV tạm quyền

Chủ sở hữu Nottingham Forest gây sốc khi cân nhắc viễn cảnh tự bổ nhiệm làm HLV tạm quyền đội bóng, cho dù ông cũng đang thảo luận khả năng mời Rafael Benitez và Roberto Mancini.

Chủ sở hữu của Nottingham Forest, ông Evangelos Marinakis, rất tự tin vào kiến thức bóng đá của mình.

Theo Football London, tỷ phú Evangelos Marinakis đang xem xét khả năng tự mình đảm nhận vai trò huấn luyện viên tạm quyền của câu lạc bộ. Theo thông tin, ông Marinakis tin rằng bản thân đủ năng lực lèo lái đội bóng, đặc biệt khi có sự giúp đỡ của các trợ lý hay Giám đốc thể thao Edu.

Tiết lộ này từ truyền thông khiến tỷ phú Marinakis hứng chịu cơn giận dữ từ chính người hâm mộ đội nhà. Trên nhiều trang mạng xã hội, các CĐV Forest cho rằng tỷ phú Marinakis biến Forest trở thành "đồ chơi riêng của mình" và hành xử cảm tính khi sa thải Nuno Espirito Santo và mời về Postecoglou, một người gốc Hy Lạp - đồng hương với Marinakis.

Hôm 18/10, Ange Postecoglou nhận trát sa thải ngay sau trận thua Chelsea 0-3 ở vòng 8, qua đó đánh dấu sự kết thúc của triều đại chỉ kéo dài vỏn vẹn 39 ngày tại sân City Ground.

Postecoglou chính thức trở thành huấn luyện viên tại vị ngắn nhất ở một CLB Premier League, phá kỷ lục 41 ngày của Les Reeds khi dẫn dắt Charlton. Reed được bổ nhiệm vào tháng 11/2006 và bị sa thải vào đêm Giáng sinh cùng năm.

Trước khi mất việc, Postecoglou lập hàng loạt kỷ lục tệ hại, bao gồm việc trở thành huấn luyên viên chính thức tệ nhất trong 100 năm qua của Nottingham (8 trận liền không thắng, trong đó có đến 6 thất bại).

Với tình cảnh rối ren hiện tại, chủ sở hữu Nottingham Forest không muốn vội vàng tìm người thay thế, tránh lập lại sai lầm với Postecoglou. Nếu không thành công trong các cuộc đàm phán với huấn luyện viên Rafael Benitez hay Roberto Mancini, khả năng ông Marinakis tự dẫn dắt đội bóng hoàn toàn có thể xảy ra.