Cú sốc lớn ở U20 World Cup

Rạng sáng 19/10, U20 Colombia gây bất ngờ lớn khi vượt qua Pháp 1-0 để giành huy chương đồng tại FIFA U20 World Cup 2025.

Đội tuyển trẻ Colombia khép lại hành trình ở U20 World Cup 2025 một cách ấn tượng khi đánh bại U20 Pháp trong trận tranh huy chương đồng. Trận đấu này diễn ra sau khi cả hai đội đều để thua trong vòng bán kết, với Colombia thất bại trước Argentina và Pháp chịu thua Morocco.

Với chất lượng nhân sự và danh tiếng, U20 Pháp vẫn được đánh giá cao hơn nhiều so với Colombia. Song, ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu, đội bóng Nam Mỹ đã khởi đầu đầy mạnh mẽ.

Phút thứ 2, Óscar Perea ghi bàn mở tỷ số cho U20 Colombia với một cú sút chính xác bằng chân trái từ trung tâm vòng cấm, nhờ đường chuyền hoàn hảo của Royner Benítez.

Bàn thắng sớm giúp Colombia kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian của hiệp một. Tính đến hết hiệp đấu đầu tiên, Colombia thực hiện ba cú sút, trong đó hai lần trúng đích. Trong khi đó, Pháp cũng có ba pha dứt điểm nhưng không lần nào đưa bóng đi trúng khung thành.

Sang hiệp hai, tuyển U20 Pháp nỗ lực tăng tốc và gia tăng áp lực nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, các pha tấn công của họ thiếu đi sự chính xác cần thiết. Colombia, với sự bình tĩnh và chắc chắn trong phòng ngự, đã duy trì được lợi thế.

Kết quả chung cuộc, Colombia có chiến thắng 1-0 và giành huy chương đồng ở FIFA U20 World Cup 2025. Chiến thắng này cũng là dấu mốc đáng tự hào cho bóng đá trẻ Colombia tại đấu trường quốc tế.