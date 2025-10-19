Trận đấu điên rồ với chỉ 15 cầu thủ trên sân

Rạng sáng 19/10, hơn 30 phút cuối của màn so tài giữa Blooming và Bolívar chỉ chứng kiến 15 cầu thủ có mặt trên sân, khi trước đó 7 cầu thủ bị truất quyền thi đấu.

Màn so tài giữa Blooming và Bolívar có diễn biến khó tin.

Tại vòng 23 giải VĐQG Bolivia, tổng cộng 7 tấm thẻ đỏ trực tiếp được trọng tài rút ra trong trận, 3 cho phía đội khách Bolívar và 4 cho chủ nhà Blooming.

Màn so tài giữa hai đội đang cạnh tranh trong cuộc đua vô địch Bolivia nóng ngay từ những phút đầu, khi cả hai đội liên tục vào bóng thô bạo. Đến phút 39, biến cố lớn đầu tiên xảy ra khi cầu thủ hai đội xô xát. Trọng tài điều khiển trận đấu rút ra 3 thẻ đỏ trực tiếp, truất quyền thi đấu của 2 cầu thủ đội khách Bolívar và 1 của chủ nhà Blooming.

Đến phút 44, lần lượt mỗi đội mất thêm 1 cầu thủ vì đánh nhau. Đến phút 54, chủ nhà Blooming nhận thêm 1 thẻ đỏ. 66 phút sau, vì lỗi hành vi trên sân, đội chủ nhà bị truất quyền thi đấu thêm 1 cầu thủ.

Hơn 30 phút cuối trên sân, cảnh tượng hiếm hoi diễn ra trong bóng đá, khi hai đội Blooming và Bolívar chỉ còn 15 cầu thủ thi đấu trên sân. Trước đó, hiệp một đã kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về chủ nhà Blooming.

Với khoảng trống mênh mông vì thiếu người, trận đấu ở hiệp hai có thêm hai bàn nữa, khi Bolívar lội ngược dòng thành công thắng 2-1, nhờ pha lập công quyết định ở phút 90+2 của tiền đạo Damián Batallini.

Ba điểm có được trận này giúp Bolívar tiếp tục nuôi hy vọng trong cuộc đua vô địch. Với Blooming, cơ hội để họ cạnh tranh tấm vé dự cúp Nam Mỹ mùa tới gần như không còn sau trận thua này.