Messi đấm boxing đau hơn Ronaldo?

  • Thứ tư, 22/10/2025 20:00 (GMT+7)
HLV quyền anh Malik Scott - từng huấn luyện nhà vô địch hạng nặng Deontay Wilder, cho rằng Lionel Messi hợp với võ đài hơn Cristiano Ronaldo.

Scott nhận xét: "Messi có thần thái và bản năng chiến đấu hơn trong môn quyền anh. Anh ta luôn trông như sẵn sàng chiến đấu. Nếu ai đó nói sai hay thiếu tôn trọng, Messi sẽ 'dằn mặt' ngay lập tức. Còn Ronaldo thì mạnh mẽ, nhưng bên ngoài sân, anh ấy có vẻ khá mềm mỏng. Không có gì sai cả, chỉ là Messi luôn trong trạng thái sẵn sàng tấn công hơn".

Nhận định gây tranh cãi xuất hiện giữa lúc cả hai huyền thoại bóng đá đang ở chặng cuối sự nghiệp huy hoàng. Messi vừa giành Chiếc giày vàng MLS 2025 với 29 bàn sau 28 trận, trong khi Ronaldo tiếp tục "nổ súng" đều đặn cho Al-Nassr với 5 bàn sau 5 trận tại Saudi Pro League.

Dù ở hai nửa địa cầu, Messi và Ronaldo vẫn giữ sức hút khổng lồ. Họ có thể còn tái ngộ ở World Cup 2026, khi Messi bước sang tuổi 39 và Ronaldo chạm mốc 41. HLV trưởng Argentina, Lionel Scaloni cho biết để Messi tự quyết chuyện giải nghệ, đồng thời khẳng định đội tuyển giờ có thể vận hành trơn tru ngay cả khi thiếu "El Pulga" (biệt danh Messi).

Hiện Ronaldo vẫn tạo nên những cột mốc đáng kinh ngạc. Ở vòng loại World Cup 2026, anh vượt qua kỷ lục ghi bàn của Carlos Ruiz (Guatemala), nâng thành tích lên 41 bàn sau 50 trận vòng loại, và tiếp tục hướng tới mục tiêu 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp. Còn với Messi, phía trước là chiến dịch play-off MLS Cup cùng Inter Miami.

