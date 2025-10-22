Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ronaldo là 'ông vua thương mại'

Cristiano Ronaldo tiếp tục chứng tỏ sức hút toàn cầu khi được tạp chí SportsPro vinh danh là cầu thủ bóng đá có giá trị thương mại lớn nhất thế giới năm 2025.

Ronaldo đứng thứ 5 trong danh sách 50 VĐV thể thao có khả năng tiếp thị cao nhất hành tinh năm 2025, chỉ xếp sau tay đua F1 Lewis Hamilton, VĐV thể dục dụng cụ Simone Biles, ngôi sao rugby Ilona Maher và ngôi sao bóng rổ Steph Curry. Đáng chú ý, Neymar đứng thứ 6 dù liên tục dính chấn thương.

Danh sách của SportsPro được chấm theo thang điểm 100, dựa trên 3 tiêu chí gồm sức mạnh thương hiệu, quy mô thị trường tiếp cận và giá trị kinh tế. Đáng chú ý, Lionel Messi tụt 11 bậc, trong khi Ronaldo tăng 4 bậc, tiếp tục chứng tỏ sức hút thương hiệu vượt thời gian.

18 cầu thủ bóng đá góp mặt trong danh sách. Ngoài Ronaldo và Neymar, Top 50 còn có Lewandowski (11), Mbappe (13), Vinicius (14), Messi (16), Saka (19), Lamine Yamal (23), Harry Kane (28), Raphinha (30), Rashford (32), Hakimi (34), Alexia Putellas (36), Salah (43), Rodrygo (44), Musiala (45), Beth Mead (46) và Dani Olmo (49).

Michael Long, Giám đốc dự án SportsPro, nhận định: "Danh sách 50 VĐV có khả năng tiếp thị cao nhất không chỉ là thước đo thương mại, mà còn là bức tranh phản chiếu cách các ngôi sao thể thao định hình hình ảnh và sức ảnh hưởng toàn cầu".

Trong khi đó, Chris Collins – Chủ tịch NorthStar Solutions Group – bổ sung thêm rằng bảng xếp hạng này ngày càng trở thành "cẩm nang chiến lược" cho các thương hiệu trong việc lựa chọn gương mặt đại diện và dự đoán xu hướng giá trị hình ảnh.

Với Ronaldo, anh vẫn là biểu tượng toàn cầu dù đã 40 tuổi. Trong màu áo Al-Nassr, CR7 ghi 6 bàn sau 7 trận mùa này, hướng tới mục tiêu dự World Cup 2026 cùng tuyển Bồ Đào Nha.

Minh Nghi

