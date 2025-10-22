Không Ronaldo, Al Nassr vẫn khuấy đảo Goa

Không có Cristiano Ronaldo, nhưng bầu không khí tại Goa vẫn nóng như lửa trước trận cầu được mong chờ nhất của AFC Champions League 2 giữa FC Goa và Al Nassr.

Ronaldo không sang Ấn Độ lần này.

Cả hai đội đã hoàn tất buổi tập cuối cùng tại sân Fatorda - nơi dự kiến sẽ kín chỗ với hơn 60.000 khán giả.

Thông tin xác nhận muộn rằng Ronaldo không sang Ấn Độ khiến hàng nghìn người hâm mộ hụt hẫng. Nhiều CĐV mua vé chỉ để được tận mắt chứng kiến siêu sao người Bồ Đào Nha, chủ nhân 5 Quả bóng Vàng.

Tuy nhiên, HLV Jorge Jesus của Al Nassr khẳng định đây là quyết định mang tính chiến lược: “Cristiano ở lại Riyadh để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho trận đấu tại Saudi Pro League. Chúng tôi cần quản lý khối lượng thi đấu hợp lý, đặc biệt trong các chuyến đi xa. Anh ấy đang hướng đến mục tiêu dự kỳ World Cup thứ sáu, và đội bóng hoàn toàn ủng hộ điều đó”.

Sự vắng mặt của Ronaldo khiến mạng xã hội bùng nổ với nhiều phản ứng trái chiều, thậm chí một số CĐV rao bán lại vé. Nhưng sức nóng quanh sân Fatorda không hề giảm. João Félix, Sadio Mané, Kingsley Coman và Íñigo Martínez vẫn bảo đảm cho người xem một đêm bóng đá đẳng cấp châu lục.

Ronaldo đang có phong độ cao.

HLV Manolo Márquez của FC Goa khẳng định đội bóng không bị ảnh hưởng bởi cơn sốt mang tên Ronaldo: “Dĩ nhiên, ai cũng muốn thấy anh ấy thi đấu. Nhưng Al Nassr vẫn là một tập thể hàng đầu châu Á. Chúng tôi tập trung vào 11 cầu thủ trên sân và sẽ chiến đấu hết mình. Đây là cơ hội để bóng đá Ấn Độ chứng minh sự tiến bộ của mình”.

Đội trưởng Brandon Fernandes tiếp lời: “Fatorda sẽ chật cứng khán giả dù Ronaldo có mặt hay không. Đây là niềm tự hào của Goa và của cả Ấn Độ”.

Trong đám đông, nhiều người vẫn háo hức dù thần tượng không thi đấu. Yvonne Fernandes, một fan trung thành của Ronaldo, chia sẻ: “Đúng là hơi thất vọng, nhưng được thấy Al Nassr chơi ở Goa là điều đáng tự hào. Tôi đặc biệt muốn xem João Félix và Mané. Đây là lịch sử – được tận mắt chứng kiến bóng đá đẳng cấp thế giới trên sân nhà”.

Một CĐV khác, Anand Govekar từ Anjuna, cho rằng Ronaldo nghỉ ngơi là hợp lý: “Ở tuổi này, anh ấy cần được bảo vệ. Dù không có Ronaldo, Al Nassr vẫn rất mạnh và chơi thứ bóng đá đáng xem. Tôi mong chờ một trận đấu giàu tốc độ và cảm xúc”.

Lúc 20h45, Goa sẽ không chỉ là một điểm đến du lịch, mà trở thành trung tâm của bóng đá châu Á, nơi giấc mơ và niềm tự hào của Ấn Độ hòa cùng ánh đèn rực rỡ của Fatorda – cho dù Ronaldo không ra sân, “cơn sốt Al Nassr” vẫn thiêu đốt bầu không khí.