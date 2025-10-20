Nỗi sợ của Ronaldo

Cristiano Ronaldo mất tích khỏi nhóm WhatsApp của dàn cựu danh thủ MU vì sợ "nhà báo" Rio Ferdinand ghi lại mọi lời nói.

Ronaldo gần như không hoạt động trong nhóm chat của dàn cựu cầu thủ MU.

Trả lời phỏng vấn The Times, cựu trung vệ tuyển Anh tiết lộ câu chuyện hài hước: "Thật buồn cười, vì giờ Cristiano gọi tôi là nhà báo. Cậu ấy nhắn tin bảo: 'Giờ tôi không thể nói gì trong nhóm WhatsApp của United nữa rồi, vì Rio - nhà báo - cũng ở trong đó'".

Theo Ferdinand, nhóm WhatsApp này là nơi các cựu ngôi sao của "Quỷ đỏ" thời Sir Alex Ferguson - từ Roy Keane, Paul Scholes, David Beckham cho đến Ronaldo, vẫn giữ liên lạc với nhau.

Tuy nhiên, kể từ khi Ferdinand thường xuyên xuất hiện với vai trò bình luận viên trên truyền hình và chủ trì kênh podcast Rio Ferdinand Presents trên YouTube, CR7 trở nên dè dặt, thậm chí gần như mất tích khỏi nhóm chat.

Cựu trung vệ 46 tuổi kể anh và đội ngũ sản xuất bỏ nhiều công sức nghiên cứu cho mỗi tập podcast. Chính sự kỹ lưỡng đó khiến Ronaldo ngại chia sẻ bởi sợ bị ghi lại. Dẫu vậy, hai người vẫn giữ mối quan hệ thân thiết. Ronaldo từng xuất hiện trên podcast của Ferdinand để nói về quãng thời gian ở Old Trafford và những dự định tương lai.

Trong suốt giai đoạn hoàng kim ở MU, Ronaldo và Ferdinand ra sân chung 221 lần, giành hàng loạt danh hiệu lớn. Nhưng khi được hỏi ai là tay săn bàn lợi hại nhất từng chơi cùng, Ferdinand không chọn Ronaldo mà khẳng định: "Ruud van Nistelrooy mới là chân sút lạnh lùng và tàn nhẫn nhất mà tôi từng thấy".