'Rashford lười biếng và không ai còn tin tưởng'

Cựu danh thủ Paul Parker chỉ trích gay gắt Marcus Rashford, cho rằng tiền đạo người Anh đã đánh mất tinh thần chiến đấu, thiếu nỗ lực và không còn được đồng đội tin tưởng.

Rashford đang khoác áo Barca theo dạng cho mượn.

Phát biểu trên MyBettingSites, Parker - người từng khoác áo MU trong giai đoạn 1991-1996 thẳng thắn: “Marcus Rashford khiến các đồng đội thất vọng. Cậu ta lười biếng, không làm gì cả. Khi tôi còn thi đấu, chúng tôi coi mỗi trận đấu là chuyện sống còn. Tinh thần đó không còn tồn tại trong Rashford nữa”.

Cựu hậu vệ 61 tuổi cho rằng sự sụp đổ của Rashford bắt nguồn từ việc thiếu động lực và kỷ luật, điều khiến nhiều cầu thủ Anh không còn tin tưởng anh: “Có bao nhiêu cầu thủ ở Anh muốn Rashford chơi trong đội của họ? Câu trả lời là không ai cả. Họ sẽ không bao giờ nói ra, nhưng sâu thẳm trong lòng, họ không tin tưởng cậu ta”.

Hiện Rashford khoác áo Barcelona theo dạng cho mượn từ Manchester United kể từ ngày 30/6/2026, kèm điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu euro. Tuy nhiên, Parker tin rằng tiền đạo 28 tuổi khó có chỗ đứng trong đội hình chính của Barca: “Cậu ấy chơi tạm ổn, nhưng tôi không nghĩ Rashford đủ sức đá chính trong một trận chung kết Champions League. Với Yamal, Raphinha và Lewandowski, Rashford đơn giản là không đủ tầm”.

Parker cũng cho rằng hình ảnh của Rashford hiện nay gắn liền với chính trị hơn là bóng đá, ám chỉ việc cầu thủ người Anh thường xuyên xuất hiện trong các chiến dịch xã hội và truyền thông ngoài sân cỏ.

Trước khi sang Tây Ban Nha, Rashford từng bị HLV Ruben Amorim gạt khỏi kế hoạch tại Manchester United và sau đó được cho mượn tới Aston Villa. Parker cho rằng đó là hậu quả của thái độ thiếu chuyên nghiệp: “Nếu cậu không thể cống hiến hết mình cho CLB nuôi dưỡng mình từ nhỏ, sẵn sàng để đồng đội thất vọng, thì điều đó nói lên tất cả. Cậu đang ở vị thế tệ hại khi không còn tin tưởng vào chính mình”.

Kết lại, Paul Parker nhấn mạnh: “Tôi không quên và cũng không tha thứ cho Rashford. Cậu ta có tài năng, nhưng lười biếng. Và chẳng có cầu thủ nào muốn chơi cạnh một người như thế”.