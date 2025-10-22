Barcelona cạn tiền mua Rashford?

Barcelona đối mặt khó khăn tài chính trong lúc cân nhắc mua đứt tiền đạo Marcus Rashford từ Manchester United

Barca cân nhắc mua đứt Rashford.

Báo cáo tài chính mới nhất của Barcelona một lần nữa cho thấy tình hình tài chính đáng lo ngại của CLB xứ Catalonia, với khoản nợ chuyển nhượng khổng lồ vẫn chưa được thanh toán cho nhiều đội bóng châu Âu, bao gồm Manchester City và Bayern Munich.

Dù vậy, điều này không ngăn cản Barca cân nhắc nghiêm túc việc mua đứt Marcus Rashford sau phong độ chói sáng của tiền đạo người Anh từ đầu mùa giải này.

Theo The Sun, ban lãnh đạo Barcelona “rất hài lòng” với màn trình diễn và thái độ chuyên nghiệp của Rashford, đồng thời sẵn sàng kích hoạt điều khoản mua đứt cầu thủ này.

Tuy nhiên, khả năng hoàn tất thương vụ này vẫn bị đặt dấu hỏi khi Barca đang gánh khoản nợ chuyển nhượng lên tới 159 triệu euro. Trong đó, CLB cần thanh toán khoảng 140 triệu euro trước khi mùa giải khép lại để đảm bảo tính ổn định tài chính.

Phần lớn khoản nợ trên đến từ các thương vụ bom tấn mùa hè 2023, bao gồm 10 triệu euro còn nợ Bayern Munich trong vụ Robert Lewandowski, 42 triệu euro cho Leeds United ở thương vụ Raphinha, và 25 triệu euro cho Sevilla khi mua Jules Kounde.

Bên cạnh đó, việc chậm trễ trong dự án cải tạo sân Camp Nou cũng khiến tình hình tài chính của Barcelona thêm phần căng thẳng. Trong bối cảnh ấy, việc chi thêm khoảng 30 triệu euro để mua đứt Rashford sẽ là bài toán khó cho ban lãnh đạo đội bóng xứ Catalonia.

Cú đúp của Rashford Rạng sáng 19/9, Marcus Rashford tỏa sáng rực rỡ giúp Barcelona thắng Newcastle 2-1 ở vòng phân hạng Champions League 2025/26.