Gyökeres phiên bản 75 triệu euro xuất hiện

Chuỗi 9 trận tịt ngòi của Viktor Gyökeres khép lại đúng vào đêm Arsenal hủy diệt Atletico Madrid với tỷ số 4-0 ở Champions League.

Gyökeres bùng nổ trong ngày Arsenal nhấn chìm Atletico.

Hai bàn thắng không chỉ giải tỏa áp lực cho bản hợp đồng 75 triệu euro mà còn mở ra hy vọng rằng Mikel Arteta đã thực sự tìm thấy “số 9” như ông hằng tìm kiếm.

Từ áp lực đến giải thoát

Mọi tiền đạo đều có khoảnh khắc định hình sự nghiệp, và với Gyökeres, đêm Emirates này có thể chính là cột mốc ấy. Sau gần hai tháng im tiếng trong màu áo CLB lẫn tuyển Thụy Điển, anh bùng nổ với cú đúp trong hiệp hai - bàn đầu tiên nhờ cú chạm đổi hướng, bàn thứ hai là pha quỳ gối đệm bóng sau tình huống phạt góc. Hai bàn thắng, hai lần tháo bỏ gánh nặng, và cũng là hai lần Arteta giơ nắm đấm trong niềm phấn khích thuần túy.

Arteta đã nói rõ: trung phong ông cần không chỉ biết ghi bàn, mà còn phải đủ mạnh mẽ để đứng vững khi trải qua tám trận không lập công. “Nếu không chịu nổi chuỗi ấy, anh ta không đủ đẳng cấp cho Arsenal”, HLV người Tây Ban Nha chia sẻ với Marca trước trận. Giờ thì Gyökeres trả lời bằng cách tốt nhất: bằng bàn thắng.

Hình ảnh Gyökeres ăn mừng với mặt nạ Bane - nhân vật phản diện trong Batman - đã lan khắp khán đài. Thông điệp “Không ai quan tâm cho đến khi tôi đeo mặt nạ” dường như phản chiếu hành trình của chính anh: bị chỉ trích, hoài nghi, rồi bùng nổ đúng lúc.

Gyökeres giải toả áp lực.

Trước đó, báo chí Thụy Điển mổ xẻ phong độ tệ hại của anh ở vòng loại World Cup, thậm chí gọi anh là “vô hình”. Nhưng chính điều đó lại rèn cho Gyökeres lớp da dày cần có của một tay săn bàn lớn.

Đây không phải mẫu trung phong hào nhoáng. Anh chạy, va chạm, chiến đấu, và khi cơ hội tới, không ngại dơ chân dứt điểm, dù bóng có đập người đối thủ cũng mặc. Từ cú giật gót của Martinelli bị Jan Oblak chặn lại, đến cú sút chạm Hancko mở tỷ số, Gyökeres luôn ở đúng vị trí mà một “số 9” phải có mặt.

Arteta và mảnh ghép cuối của đội bóng

Tại Sporting, Gyökeres ghi 54 bàn sau 52 trận - con số nói lên năng lực của anh. Nhưng Premier League và Champions League là môi trường khác, nơi mà tâm lý và bản lĩnh quan trọng không kém kỹ năng. Arsenal mùa này tỏ ra hoàn thiện hơn: hàng thủ chắc, tuyến giữa với Declan Rice làm trụ cột, và giờ hàng công đã có người lĩnh xướng.

Arteta từng bảo, điều ông cần nhất là “trạng thái tinh thần tốt nhất” của học trò. Và có lẽ, sau đêm này, tinh thần ấy đã trở lại. Bởi Gyökeres không chỉ ghi bàn; anh kéo giãn hàng thủ, tạo không gian cho Saka, Martinelli, và Rice, góp phần vào thứ bóng đá tấn công giàu sinh khí nhất mà Arsenal từng thể hiện dưới triều Arteta.

“Hy vọng đây là khởi đầu của một chuỗi đẹp đẽ”, Arteta nói sau trận. Với cú đúp giải tỏa cùng nụ cười được tháo mặt nạ, Gyökeres đã cho thấy: đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc may mắn để khởi động lại cả sự nghiệp.

Và nếu Arsenal tiếp tục duy trì khí thế này, thì đêm thắng Atlético có thể sẽ được nhớ như ngày một trung phong thực thụ ra đời ở Emirates.