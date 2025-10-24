Tuyên bố sốc về Mason Mount

Cựu danh thủ Paul Merson gây chú ý khi khuyên HLV Ruben Amorim nên để Mason Mount ngồi ngoài ở trận MU gặp Brighton thuộc vòng 9 Premier League tối 25/10.

Merson khuyên Amorim gạch tên Mount.

Mount góp mặt trong chiến thắng ấn tượng của "Quỷ đỏ" trước nhà đương kim vô địch Premier League Liverpool tuần trước. Tuy nhiên, Merson tin rằng Benjamin Sesko mới là lựa chọn hợp lý khi MU tiếp đón đội bóng của HLV Fabian Hurzeler tại Old Trafford.

Merson nhận xét: "MU chơi rất tốt trước Liverpool và giành chiến thắng đầu tiên tại Anfield sau gần một thập kỷ. Họ thắng 3 trong 4 trận gần nhất, nhưng trận gặp Brighton sẽ rất khó khăn cho Amorim. Brighton dễ dàng thắng ở Old Trafford mùa trước. Nếu MU thắng trận này, đó sẽ là kết quả tuyệt vời".

Cựu danh thủ Arsenal phân tích thêm: "Amorim có quyết định táo bạo khi để Sesko ngồi ngoài trong trận gặp Liverpool và điều đó thành công. Nhưng tôi nghi ngờ ông sẽ lặp lại điều đó, vì Brighton có thể phòng ngự sâu. Mount là lựa chọn yêu thích của Amorim, nhưng tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu Sesko không ra sân. Trận này thực sự phù hợp với tiền đạo cao to như Sesko hơn".

Merson dự đoán kết quả 1-1 cho trận đấu, bất chấp phong độ thăng hoa của MU trước Liverpool. Mùa trước, Brighton thắng MU ở cả hai lượt trận, qua đó càng tăng áp lực lên HLV Amorim ở lần đối đầu này.

Về phía Sesko, MU chi 74 triệu bảng để chiêu mộ anh từ RB Leipzig. Tuy nhiên, tiền đạo 22 tuổi chưa để lại dấu ấn mạnh mẽ ở Premier League. Ngược lại, Mount chơi hay từ đầu mùa khi không bị ảnh hưởng bởi chấn thương.

Cựu sao Chelsea kết hợp cùng Bryan Mbeumo và Matheus Cunha di chuyển liên tục, tráo vị trí linh hoạt, pressing tầm cao với tốc độ và sự quyết liệt khiến Liverpool nghẹt thở.